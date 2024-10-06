Цельнозерновые или из твердых сортов пшеницы: какие макароны полезны для организма

Макароны - это очень популярный гарнир, который подают с мясом или овощами. Такой продукт очень питателен и содержит много клетчатки. Следует знать, какие сорта макарон наиболее полезны.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые лучше добавить в рацион.
Диетолог Ольга Дорош рассказала, что особой разницы у таких макарон нет. Все потому, что безразлично с зерен твердых или мягких сортов пшеницы снять кожуру. Такая кожура богата разными типами пищевых волокон, витаминами и минералами.
В супермаркете их достаточно легко отличить, потому что макароны из твердых сортов пшеницы обычно имеют более светлый цвет, а цельнозерновые будут темнее цвета.
В общем выбирайте макароны, которые вам больше всего нравятся по вкусу.
Но если вы хотите добавить в свой рацион больше пищевых волокон, то тогда выбирайте цельнозерновые. Также они
Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если есть сырую Мивину.
Также мы писали, как определить макароны высокого качества без варки.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош, сайт Good food и WebMD.