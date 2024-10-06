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Цельнозерновые или из твердых сортов пшеницы: какие макароны полезны для организма

Какие макароны более полезны для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Макароны - это очень популярный гарнир, который подают с мясом или овощами. Такой продукт очень питателен и содержит много клетчатки. Следует знать, какие сорта макарон наиболее полезны.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые лучше добавить в рацион.

Какая разница между видами макарон

Диетолог Ольга Дорош рассказала, что особой разницы у таких макарон нет. Все потому, что безразлично с зерен твердых или мягких сортов пшеницы снять кожуру. Такая кожура богата разными типами пищевых волокон, витаминами и минералами.

В супермаркете их достаточно легко отличить, потому что макароны из твердых сортов пшеницы обычно имеют более светлый цвет, а цельнозерновые будут темнее цвета.

В общем выбирайте макароны, которые вам больше всего нравятся по вкусу.

Но если вы хотите добавить в свой рацион больше пищевых волокон, то тогда выбирайте цельнозерновые. Также они

Как сделать макароны здоровее

Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если есть сырую Мивину.

Также мы писали, как определить макароны высокого качества без варки.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош, сайт Good food и WebMD.

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