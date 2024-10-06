Цельнозерновые или из твердых сортов пшеницы: какие макароны полезны для организма

Какая разница между видами макарон

Диетолог Ольга Дорош рассказала, что особой разницы у таких макарон нет. Все потому, что безразлично с зерен твердых или мягких сортов пшеницы снять кожуру. Такая кожура богата разными типами пищевых волокон, витаминами и минералами.

В супермаркете их достаточно легко отличить, потому что макароны из твердых сортов пшеницы обычно имеют более светлый цвет, а цельнозерновые будут темнее цвета.

В общем выбирайте макароны, которые вам больше всего нравятся по вкусу.

Но если вы хотите добавить в свой рацион больше пищевых волокон, то тогда выбирайте цельнозерновые. Также они

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