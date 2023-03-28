Пілот позбавив пасажирку аерофобії завдяки записці: що в ній таке
Пілотові авіакомпанії British Airways довелося не лише керувати повітряним рейсом, але й побути взяти на себе роль психотерапевта, щоб заспокоїти пасажирку з аерофобією. Вилікувати дівчину від панічного страху перельотів йому вдалося за допомогою роз'яснень на "рятувальній" записці.
Про це повідомляє New York Post.
Жителька Італії Джулія Баклі, яка страшенно нервувала через страх сідати на борт літака перед відправкою з Бразилії, по приземленню поділилася історією, як пілоту вдалося позбавити її страху.
Допомогла бесіда з капітаном повітряного судна, і записка, в якій був поперечний переріз літака і схема аеродинаміки - за допомогою такого зображення пілот пояснити пасажирці, як літатиме лайнер, звідки береться підйомна сила, щоб залишатися в повітрі, і чому з наукової точки зору вони не можуть "просто впасти з неба".
Так, капітан навіть дмухав на аркуш паперу, щоб показати, як він піднімається, а не падає. Такий "лікнеп" відбувався в кабіні пілота, куди запросили пасажирку.
Джулія продемонструвала отриману записку в Twitter, подякувавши команді пілотів.
Записка від пілота, яка допомогла впоратися зі страхом перельотів (фото: twitter.com/juliathelast)
Крім того, дівчина дізналася від пілота, що їхній літак може планувати 3 години без двигунів, тому "під час нашого польоту в Ріо-де-Жанейро ми жодного разу не перебували більше ніж три години від злітно-посадкової смуги".
"Також дізнався, що турбулентність, яку я ненавиділа біля узбережжя Бразилії, виникає через те, що два реактивні потоки зустрічаються на екваторі", - розповідає Джулія.
Дівчина зізналася, що пояснення та розмова з пілотом їй дуже допомогла, а також, відповідаючи на коментарі, додала, що її мама відвідувала курси для позбавлення страху перельотів, проте після них почала боятися ще більше.
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