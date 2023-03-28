Пілот позбавив пасажирку аерофобії завдяки записці: що в ній таке

Пілотові авіакомпанії British Airways довелося не лише керувати повітряним рейсом, але й побути взяти на себе роль психотерапевта, щоб заспокоїти пасажирку з аерофобією. Вилікувати дівчину від панічного страху перельотів йому вдалося за допомогою роз'яснень на "рятувальній" записці.

Жителька Італії Джулія Баклі, яка страшенно нервувала через страх сідати на борт літака перед відправкою з Бразилії, по приземленню поділилася історією, як пілоту вдалося позбавити її страху.

Допомогла бесіда з капітаном повітряного судна, і записка, в якій був поперечний переріз літака і схема аеродинаміки - за допомогою такого зображення пілот пояснити пасажирці, як літатиме лайнер, звідки береться підйомна сила, щоб залишатися в повітрі, і чому з наукової точки зору вони не можуть "просто впасти з неба".

Так, капітан навіть дмухав на аркуш паперу, щоб показати, як він піднімається, а не падає. Такий "лікнеп" відбувався в кабіні пілота, куди запросили пасажирку.

Джулія продемонструвала отриману записку в Twitter, подякувавши команді пілотів.

Записка від пілота, яка допомогла впоратися зі страхом перельотів (фото: twitter.com/juliathelast)

Крім того, дівчина дізналася від пілота, що їхній літак може планувати 3 години без двигунів, тому "під час нашого польоту в Ріо-де-Жанейро ми жодного разу не перебували більше ніж три години від злітно-посадкової смуги".

"Також дізнався, що турбулентність, яку я ненавиділа біля узбережжя Бразилії, виникає через те, що два реактивні потоки зустрічаються на екваторі", - розповідає Джулія.

Дівчина зізналася, що пояснення та розмова з пілотом їй дуже допомогла, а також, відповідаючи на коментарі, додала, що її мама відвідувала курси для позбавлення страху перельотів, проте після них почала боятися ще більше.