Циклон вернется: синоптики предупредили о грозах в субботу

Погода в Украине 3 августа будет холодной и дождливой. Осадки, которые ожидаются в южных, западных и центральных регионах, будут сопровождаться грозами, шквалами ветра. При этом в восточных областях наступит кратковременное потепление. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в большинстве областей нашей страны ожидаются грозовые ливни. Осадки выпадут на территории южных, центральных, западных областей Украины. При этом в Киеве погода будет сухой. Синоптики прогнозируют в столице 3 августа ясное небо.

Погода в Украине 3 августа – подробный прогноз синоптиков (иллюстративное фото: pixabay.com)

Уровень тепла практически не изменится, за исключением восточных и северных регионов, где в субботу дождей не ожидается. Там температура поднимется до +20… +25 градусов. В приморских регионах по-прежнему сохранится теплая погода – термометры покажут до +25… +28 градусов.

Самые низкие температуры ожидаются в ночное время в Черниговской и Сумской областях, где столбики термометров покажут до +10 градусов тепла.

Погода в Украине 3 августа – подробный прогноз синоптиков (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупредили о том, что в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"2-3 августа в южных, большинстве восточных, центральных и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности. 4 августа в результате перемещения активного циклона в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается осложнение погодных условий: грозы, сильные, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с, в отдельных районах град (II уровень опасности, оранжевый)", - написали в метеорологическом предупреждении.

Следует также напомнить, что свой прогноз дали народные синоптики. Согласно приметам, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.

Напомним, что ранее синоптик огорчил прогнозом на август.