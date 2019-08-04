Циклон раскрутился: синоптик дала неутешительный прогноз на понедельник

Погода в Украине 5 августа будет достаточно прохладной и не жаркой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталка Диденко. По ее словам, циклон раскрутился, это повлияет на температуру воздуха и осадки. Не стоит ожидать летней погоды, а тем, кто в море, стоит быть аккуратными и бдительными.

"Августовское воскресенье. В Херсоне, Днепре, Харькове +16, в Одессе +21, в Киеве +20, в Ужгороде 24 градуса. Уже не говорю о ливнях и ветрах. Циклон раскрутился в нашей центральной и восточной частях, не забывает о Юг - свежее фото 1 со спутника. А вот на прогностической карте (карта 2) на понедельник утро этот циклон так убежит от нас, что даже полы пиджака закрутятся, почти и не видно. Ветер завтра уже утихнет, перейдет в умеренный и даже незначительный. Разве что на Востоке Украины какой-то западный отголосок его останется. Будьте осторожны особенно у берегов и в море", - написала Диденко.

Завтра, 5 августа дожди будут локальными и кратковременными.

"Дожди завтра будут слабохарактерными - то локальные, то с грозами, а при грозах на юге и юго-востоке может и полить кратковременно. До умеренных дождей может дойти в западных областях. Одесская, единственная из южных территорий, избежит завтра дождей. Ей и так хватило. Температура воздуха остается `мальчиком для битья` - все завтра будут ее ругать, жаловаться и требовать у столбиков термометров немедленно подняться Не получится пока", - огорчила синоптик.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Максимальная температура воздуха 5 августа будет +24 градуса тепла.

"5 августа в большинстве областей Украины ожидается днем ​​17 +24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. А ближайшей ночью вообще холод ожидается на севере и северо-востоке +8 +12 градусов. В Киеве понедельник будет бодрить так, что придется греться пробежками по маршруткам и, возможно, даже в автомобиле утром включать печку. Потому что ночью и утром в столице предполагается +10, +11 градусов. Днем небогатые +20 градусов. Однако день обещает быть солнечным. Разве где-то какие-то залетные капли долетят, но все же преимущественно без осадков. И ветер утихнет. Порывы отдельные останутся, однако уже без штормовых", - сообщила Диденко.

Также синоптик обрадовала украинцев, что потепление наступит уже со вторника, 6 августа.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, на любимом украинцами курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильнейший шторм. Туда дошел циклон, который принес в Украину сильные дожди, ветер и похолодание.