Циклон розкрутився: синоптик надала невтішний прогноз на понеділок

Погода в Україні 5 серпня буде досить прохолодною і не жаркою. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Наталка Діденко. За її словами, циклон розкрутився, це вплине на температуру повітря і опади. Не варто очікувати літньої погоди, а тим, хто в морі, варто бути обережними і пильними.

"Серпнева неділя. У Херсоні, Дніпрі, Харкові +16, в Одесі +21, у Києві +20, в Ужгороді +24 градуси. Вже не кажу про зливи та вітер. Циклон розкрутився у наших центральній та східній частинах, не забуває про Південь - свіже фото 1 з супутника. А ось на прогностичній карті (карта 2) на понеділковий ранок цей циклон так втікатиме від нас, що аж поли піджака закручуватимуться, майже й не видно. Вітер завтра вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний. Хіба ще на Сході України якийсь північно-західний відгомін його залишиться.

Будьте обережними особливо біля берегів та в морі", - написала Діденко.

Завтра, 5 серпня дощі будуть локальними і короткочасними.

"Дощі завтра будуть слабохарактерними - то локальні, то з грозами, а при грозах на Півдні та південному сході може й линути короткочасно, то злякаються сонця і сховаються за світилом. До помірних дощів може дійти у західних областях.

Одещина, єдина з південних територій, уникне завтра дощів. Та їй і так вистачило. Температура повітря залишається `хлопчиком для биття` - усі завтра будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися

Не вийде поки що", - засмутила синоптик.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Максимальна температура повітря 5 серпня буде +24 градуси тепла.

"5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, на Півдні та на Закарпаті до +26 градусів. А найближчої ночі, взагалі, холодяка очікується: на Півночі та північному сході +8+12 градусів. У Києві понеділок буде бадьорИти так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку. Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів.

Проте день обіцяє бути сонячним. Хіба десь якісь зальотні краплі долетять, але все ж переважно без опадів. І вітер вщухне. Пориви окремі залишаться, проте вже без штормових", - повідомила Діденко.

Також синоптик порадувала українців, що потепління настане вже з вівторка, 6 серпня.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, на улюбленому українцями курорті Кирилівка Запорізької області пройшов сильний шторм. Туди дійшов циклон, який приніс в Україну сильні дощі, вітер і похолодання.