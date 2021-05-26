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Циклон Nathan притянет в Украину дожди с грозами: когда снова похолодает

Новина українською →
Среда 26 мая 2021 20:41
Циклон Nathan притянет в Украину дожди с грозами: когда снова похолодает Коллаж РБК-Украина: погода в Украине поменяется в конце мая
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 27 мая, ожидается неустойчивая, с осадками в виде дождей и гроз в ряде регионов вследствие влияния атмосферного фронта циклона под названием NATHAN, приходящего в страну с севера.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Отмечается, что прохладные воздушные массы, которые несет с собой циклон, пока не отразятся на температуре воздуха - в Украине в целом сохранится довольно теплая погода.

По данным специалистов, очередное похолодание ожидается на выходных, 29 и 30 мая. А в четверг и пятницу можно будет еще наслаждаться теплом.

27 мая прогнозируются дожди с грозами на Севере, в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

На остальной территории страны - без осадков.

Столбики термометров в ночное время будут колебаться между +10 и +15 градусами, однако в западных регионах будет холоднее: около +6... +11 градусов.

Днем температура воздуха в среднем по стране ожидается около +23... +28 градусов, но ​​в западных, северных и Винницкой областях чуть ниже: около +20... +25 градусов.

Циклон Nathan притянет в Украину дожди с грозами: когда снова похолодает

Карта погоды в Украине 27 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)

Ранее сообщалось, что синоптик Наталка Диденко обновила прогноз и предупредила о похолодании с дождями, которые идут в Украину.

Напомним, что по данным Укргидрометцентра, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов.

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