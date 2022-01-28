Циклон Marie накроет Украину снегом и метелью: где будет наихудшая погода

Погода в Украине в следующие дни окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, которые принесут нам снег, мокрый снег, сильный ветер и даже метель.

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"28 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Подробный прогноз на пятницу

По прогнозу Наталки Диденко, 28 января атмосферные фронты циклона Marie принесут к нам снег, мокрый снег, на Юге - с дождем. Местами ожидается налипание мокрого снега.

Ветер юго-западного направления будет задувать и завевать до штормового на западе, севере.

Зато в центральных областях, на востоке и юге еще побудет умеренным, однако в субботу, 29 января, тоже усилится до 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха в течение дня повсюду в Украине около нуля, а на юге до +1... +4 градусов.

По картам гидрометцентра, больше всего осадков ожидается в западных областях.

Скрин: Погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)

Какой будет погода в Киеве

Синоптик Диденко пишет, что в Киеве пятница предполагается ветреной, со снегом, мокрым снегом, налипанием мокрого снега.

В Gismeteo прогнозируют, что в столице в ближайшие десять дней температура будет колебаться около нуля днем, ночью мороз, но без очень низких градусов. Время от времени ожидается снег, мокрый снег, дождь.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)