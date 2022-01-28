ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 06:20
Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода Фото: Погода в Україні принесе сніг і хуртовини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в наступні дні опиниться під впливом циклону і його атмосферних фронтів, які принесуть нам сніг, мокрий сніг, сильний вітер і навіть хуртовини.

Що буде з погодою в країні - читайте далі на Styler.

"28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Детальний прогноз на п'ятницю

За прогнозом Наталки Діденко, 28 січня атмосферні фронти циклону Marie принесуть до нас сніг, мокрий сніг, на Півдні - із дощем. Місцями очікується налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західного напрямку задуватиме і завіватиме до штормового на заході, півночі.

Натомість в центральних областях, на сході та півдні ще побуде помірним, проте в суботу, 29 січня, теж посилиться до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня повсюди в Україні близько нуля, а на Півдні до +1... +4 градусів.

За картами гідрометцентру, найбільше опадів очікується в західних областях.

Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода

Скрін: Погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві

Синоптик Діденко пише, що у Києві п'ятниця передбачається вітряною, зі снігом, мокрим снігом, налипанням мокрого снігу.

В Gismeteo прогнозують, що в столиці в найближчі десять днів температура буде коливатися близько нуля вдень, вночі мороз, але без дуже низьких градусів. Час від часу очікується сніг, мокрий сніг, дощ.

Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, як від неї позбутися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Взяти на замітку: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні з трендовим принтом весни
Взяти на замітку: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні з трендовим принтом весни