UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цікаві та моторошні. 5 серіалів, які не дадуть вам заснути вночі

Серіали з цікавим сюжетом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді пошуки серіалів забирають чимало часу, але не дають результатів. Але що ж робити тим, хто хоче подивитися щось з моторошним сюжетом та цікавими персонажами? На щастя, є серіали, які ви могли пропустити.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує 5 цікавих серіалів з моторошним сюжетом, від яких ви точно не захочете спати.

"Американська історія жахів"

Серіал Райана Мерфі та Бреда Фолчека вже отримав 12 сезонів, кожен з яких - окрема історія. Моторошний сюжет вразить як поціновувачів трилерів, так і фанатів детективів. 

 

"Бульварні жахіття" ("Страшні казки")

Серіал з Євою Грін отримав 3 сезони. Ви зможете побачити Вікторіанський Лондон, у якому поєдналися долі Доріана Грея, Дракули, Франкенштейна та багатьох інших персонажів.

 

"Чорне дзеркало"

А цей серіал, про який майже усі вже чули, налякає не привидами чи монстрами. У ньому ви побачите історії з майбутнього, яке може на нас чекати. 6 сезонів та безліч моторошних сюжетних ліній - ви точно не зможете спати, поки не подивитися усе.

 

"Грімм"

Серіал у жанрі "дарк-фентезі" отримав вже шість сезонів. У ньому ви побачите сюжет, який частково заснований на казках братів Грімм. Адаптація історій вийшла по-дорослому моторошною.

 

"Справжня кров"

Американський серіал про вампірів вразить вас нетиповою історією, лячними сценами та дуже чорним гумором. Сюжет "розтягнувся" на сім сезонів, а тому "Справжня кров" точно сподобається тим, хто любить багатосерійні хорори.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
фільмифильмы