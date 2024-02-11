Цікаві та моторошні. 5 серіалів, які не дадуть вам заснути вночі

"Американська історія жахів"

Серіал Райана Мерфі та Бреда Фолчека вже отримав 12 сезонів, кожен з яких - окрема історія. Моторошний сюжет вразить як поціновувачів трилерів, так і фанатів детективів.

"Бульварні жахіття" ("Страшні казки")

Серіал з Євою Грін отримав 3 сезони. Ви зможете побачити Вікторіанський Лондон, у якому поєдналися долі Доріана Грея, Дракули, Франкенштейна та багатьох інших персонажів.

"Чорне дзеркало"

А цей серіал, про який майже усі вже чули, налякає не привидами чи монстрами. У ньому ви побачите історії з майбутнього, яке може на нас чекати. 6 сезонів та безліч моторошних сюжетних ліній - ви точно не зможете спати, поки не подивитися усе.

"Грімм"

Серіал у жанрі "дарк-фентезі" отримав вже шість сезонів. У ньому ви побачите сюжет, який частково заснований на казках братів Грімм. Адаптація історій вийшла по-дорослому моторошною.

"Справжня кров"

Американський серіал про вампірів вразить вас нетиповою історією, лячними сценами та дуже чорним гумором. Сюжет "розтягнувся" на сім сезонів, а тому "Справжня кров" точно сподобається тим, хто любить багатосерійні хорори.