Интересные и жуткие. 5 сериалов, которые не дадут вам уснуть ночью

"Американская история ужасов"

Сериал Райана Мерфи и Брэда Фолчека уже получил 12 сезонов, каждый из которых - отдельная история. Жуткий сюжет поразит как ценителей триллеров, так и фанатов детективов.

"Бульварные ужасы" ("Страшные сказки")

Сериал с Евой Грин получил 3 сезона. Вы сможете увидеть Викторианский Лондон, в котором соединились судьбы Дориана Грея, Дракулы, Франкенштейна и многих других персонажей.

"Черное зеркало"

А этот сериал, о котором почти все слышали, испугает не привидениями или монстрами. В нем вы увидите истории из будущего, которое может нас ждать. 6 сезонов и множество жутких сюжетных линий - вы точно не сможете спать, пока не посмотреть все.

"Гримм"

Сериал в жанре "дарк-фэнтези" получил уже шесть сезонов. В нем вы увидите сюжет, частично основанный на сказках братьев Гримм. Адаптация историй получилась по-взрослому жуткой.

"Настоящая кровь"

Американский сериал о вампирах поразит вас нетипичной историей, пугающими сценами и черным юмором. Сюжет "растянулся" на семь сезонов, поэтому "Настоящая кровь" точно понравится тем, кто любит многосерийные хорроры.