Цікаві серіали, від яких неможливо відірватися. 7 небанальних драм з пригодами та криміналом

"Метлок"

Головна героїня серіалу - 75-річна жінка, яка опиняється у дуже скрутному становищі. Вона виховує онука, а її донька померла. Окрім цього, жінці не вистачає грошей.

Тому героїня наважується на дуже сміливу авантюру. Попри вік та всі обставини вона спробує побудувати кар'єру в юридичній компанії. Звісно ж, буде нелегко.

"Король Талси"

В центрі сюжету гангстер, в житті якого почалися великі неприємності. Він потрапляє до в'язниці, а потім вийде на волю лише за 25 років. За цей час все сильно змінюється.

Чоловік спробує почати все спочатку, але навряд чи він втримається від кримінальних справ. Минуле дасть про себе знати, втриматися від бажання помститися всім, хто його підставив, буде нелегко.

"Джек Річер"

А ця кримінальна драма розповість про полісмена у відставці. Він несподівано приїжджає до маленького міста. І саме в цей момент там станеться злочин - загине людина. Коп стане головним підозрюваним.

Втім, навіть під підозрою він спробує допомогти слідству. Загадковий герой почне працювати з правоохоронцями, але чи вдасться їм знайти вбивцю - дивіться самі.

"Чорний птах"

Серіал з дуже "закрученим" сюжетом. На вас чекає історія про чоловіка, який опиниться в тюрмі та отримає шанс вийти на волю раніше, але для цього йому потрібно опинитися у спецзакладі для людей з психічними розладами та виконати серйозне завдання.

І там він зустріне серійного вбивцю. Герой має втертися до маніяка в довіру, аби той розповів про своїх жертв. Втім, справа дуже важка та заплутана.

"Обі-Ван Кенобі"

А цей серіал сподобається всім, кому "зайшли" "Зоряні війни". Якщо ви бачили основні частини фільму, то історія буде вам зрозумілою з перших кадрів. Втім, навіть якщо ви вперше чуєте про ці стрічки, дайте серіалу шанс.

Можливо, сюжет вас зацікавить. Історія про ситхів, битви та космічні пригоди дійсно захоплює.

"Список смертників"

Цей пригодницький серіал розповість про спецагента, який дивом залишається живим під час провальної операції. Секретна місія не лише обертається повним провалом, тепер головний герой у небезпеці.

Втім, агенту вдається повернутися додому, а потім він розуміє, що частково втратив пам'ять. І через це йому доведеться не лише згадати все, а й розгадати дуже складну брехню, в яку його втягнули.

"Периферійні пристрої"

Серіал розповість про дівчину, яка випадково потрапляє в компанію, яка тестує ігри. У вигаданій реальності вона бачить вбивство, яке здається їй реальним. А потім головна героїня розуміє, що її спогади можуть бути дуже небезпечними.

Злочин, який вона побачила, не дасть їй спокійно жити. Серіал швидко вас "затягне", адже фінал цієї історії дуже важко передбачити.