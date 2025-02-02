Интересные сериалы, от которых невозможно оторваться. 7 небанальных драм с приключениями и криминалом

"Мэтлок"

Главная героиня сериала - 75-летняя женщина, которая оказывается в очень трудном положении. Она воспитывает внука, а ее дочь умерла. Кроме этого, женщине не хватает денег.

Поэтому героиня решается на очень смелую авантюру. Несмотря на возраст и все обстоятельства она попытается построить карьеру в юридической компании. Конечно же, будет нелегко.

"Король Талсы"

В центре сюжета гангстер, в жизни которого начались большие неприятности. Он попадает в тюрьму, а затем выйдет на свободу только через 25 лет. За это время все сильно меняется.

Мужчина попытается начать все сначала, но едва ли он удержится от криминальных дел. Прошлое даст о себе знать, удержаться от желания отомстить всем, кто его подставил, будет нелегко.

"Джек Ричер"

А эта криминальная драма расскажет о полицейском в отставке. Он неожиданно приезжает в маленький город. И именно в этот момент там произойдет преступление - погибнет человек. Коп станет главным подозреваемым.

Впрочем, даже под подозрением он попытается помочь следствию. Загадочный герой начнет работать с правоохранителями, но удастся ли им найти убийцу - смотрите сами.

"Черная птица"

Сериал с очень "закрученным" сюжетом. Вас ждет история о мужчине, который окажется в тюрьме и получит шанс выйти на свободу раньше, но для этого ему нужно оказаться в спецучреждении для людей с психическими расстройствами и выполнить серьезное задание.

И там он встретит серийного убийцу. Герой должен втереться к маньяку в доверие, чтобы тот рассказал о своих жертвах. Впрочем, дело очень тяжелое и запутанное.

"Оби-Ван Кеноби"

А этот сериал понравится всем, кому "зашли" "Звездные войны". Если вы видели основные части фильма, то история будет вам понятна с первых кадров. Впрочем, даже если вы впервые слышите об этих лентах, дайте сериалу шанс.

Возможно, сюжет вас заинтересует. История о ситхах, битвах и космических приключениях действительно захватывает.

"Список смертников"

Этот приключенческий сериал расскажет о спецагенте, который чудом остается живым во время провальной операции. Секретная миссия не только оборачивается полным провалом, теперь главный герой в опасности.

Впрочем, агенту удается вернуться домой, а потом он понимает, что частично потерял память. И из-за этого ему придется не только вспомнить все, но и разгадать очень сложную ложь, в которую его втянули.

"Периферийные устройства"

Сериал расскажет о девушке, случайно попадающую в компанию, которая тестирует игры. В вымышленной реальности она видит убийство, которое кажется ей реальным. А потом главная героиня понимает, что ее воспоминания могут быть очень опасными.

Преступление, которое она увидела, не даст ей спокойно жить. Сериал быстро вас "затянет", ведь финал этой истории очень трудно предсказать.