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Цікаві факти з біографії епатажного Гаррі Стайлза

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Юлія Любченко

Гаррі Стайлз став справжньою суперзіркою Голлівуду й іконою стилю, який розвіює гендерні стереотипи.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві факти з життя та кар’єрного шляху співака.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Вікіпедія, Instagram артиста, американський Vogue.

Був лідером One Direction

Хоч Гаррі й не був найгарнішим у гурті, проте його харизма чіпляла слухачів в усьому світі. Також його партії та гра у кліпах робила з нього того самого хлопця з One Direction, чиє ім’я називали першим і це робило його лідером. 

Цікаві факти про Гаррі Стайлза (фото: instagram.com/harrystyles)

Руйнує шаблони 

Гаррі любить свободу в усьому - особливо це проявляється у творчості, яку вважають унікальною та у його стилі. Він любить яскраві вбрання, може виходити на сцену напівоголеним та не соромиться іноді фарбувати нігті. Його називають зухвалим та провокативним. 

Цікаві факти про Гаррі Стайлза (фото: instagram.com/harrystyles)

"Колекціонує" татуювання на тілі 

На тілі співака можна побачити величезну колекцію тату. Всі вони різні, але дуже знакові та особливі для самого Гаррі. Він має тату у формі метелика, сердець, троянд, пташок, які летять назустріч одна одній та багато інших. 

Цікаві факти про Гаррі Стайлза (фото: instagram.com/harrystyles)

Поціновувач жіночого одягу

В одному зі своїх інтерв’ю Стайлз казав, що він не може пройти повз жіночого відділу одягу і він вважає жіночі речі чудовими та не обмежує себе у виборі, адже весь гардероб - це прояв творчості. 

Цікаві факти про Гаррі Стайлза (фото: instagram.com/harrystyles)

Має статус "Ікона моди"

Статус "Ікони моди" Гаррі отримав у далекому 2018 року, коли бренд Gucci представив Гаррі як амбасадора. Далі була роль співведучого балу Met Gala 2019. А в історії американського Vogue Гаррі став  першим чоловіком, який потрапив на обкладинку.

Цікаві факти про Гаррі Стайлза (фото: instagram.com/harrystyles)

Для Гаррі не існує складних задач

Він, як артист, бере на себе всю відповідальність за свій контент. Саме тому у кліпах Гаррі робить все - літає, бігає, їздить на велосипедах і конях, ходить канатом, танцює.

Цікаві факти про Гаррі Стайлза (фото: instagram.com/harrystyles)

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