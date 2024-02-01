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Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Юлия Любченко

Гарри Стайлз стал настоящей суперзвездой Голливуда и иконой стиля, развеивающего гендерные стереотипы.

РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты из жизни и карьерного пути певца.

При подготовке материала были использованы источники: Википедия, Instagram артиста, американский Vogue.

Являлся лидером One Direction

Хотя Гарри не был самым красивым в группе, его харизма цепляла слушателей во всем мире. Также его партии и игра в клипах делала из него того же парня из One Direction, чье имя называли первым и это делало его лидером.

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Разрушает шаблоны

Гарри любит свободу во всем - особенно это проявляется в творчестве, которое считают уникальным и в его стиле. Он любит яркие наряды, может выходить на сцену полуобнаженным и не стесняется иногда красить ногти. Его называют дерзким и провокационным.

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

"Коллекционирует" татуировку на теле

На теле певца можно увидеть огромную тату коллекцию. Все они разные, но очень знаковые и особенные для Гарри. Он имеет тату в форме бабочки, сердец, роз, птиц, летящих навстречу друг другу и многих других.

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Любитель женской одежды

В одном из своих интервью Стайлз говорил, что он не может пройти мимо женского отдела одежды и он считает женские вещи отличными и не ограничивает себя в выборе, ведь весь гардероб - это проявление творчества.

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Имеет статус "Икона моды"

Статус "Иконы моды" Гарри получил в далеком 2018 году, когда бренд Gucci представил Гарри в качестве посла. Дальше была роль соведущего балла Met Gala 2019. А в истории американского Vogue Гарри стал первым мужчиной, попавшим на обложку.

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Для Гарри нет сложных задач

Он как артист берет на себя всю ответственность за свой контент. Именно поэтому в клипах Гарри делает все - летает, бегает, ездит на велосипедах и лошадях, ходит по канату, танцует.

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

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