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У цих знаків Зодіаку світ перевернеться найближчими днями

Ці знаки Зодіаку чекають на зміни в коханні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на другу половину листопада обіцяє кільком представникам зодіакального сузір'я кардинальні зміни в особистому житті. З 14 листопада їхній світ може повністю перевернутися.

На кого чекають зміни в романтичній сфері, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Your Tango.

Овен

Ви опинилися в тій точці, де остаточно вирішили відмовитися від негативу, оскільки він забрав у вас достатньо сил і нервів. Ви налаштовані на те, щоб почуватися добре у своєму житті, у своїх особистих стосунках та поруч із близькою людиною.

14 листопада Місяць здійснив любовний транзит у секстилі з Венерою, а це повністю змінить ситуацію в коханні. Вам захочеться показати, що ви стійка людина, якій варто довіряти і яка тримає своє слово. Найближчим часом ви почнете поводитися зовсім інакше з близькою людиною, і у вас з'явиться бажання зробити її щасливою.

Рак

Вас турбує, що останнім часом ви були менш милі, ніж зазвичай, і це може позначитися на ваших стосунках. Так буває, коли накопичується стрес та проблеми, коли йдуть важкі дні один за одним. І хоча ви не виявляли зневаги до партнера і не робили чогось жахливого, вам почало здаватися, що ваших зусиль та почуттів зараз недостатньо.

Але зараз у вас з'явиться можливість стати собою. Ви почнете виявляти необхідну увагу та ласку без нагадування про це з боку партнера. Достатньо буде показати, як сильно ви закохані та зізнатись, що ви знаходитесь у сильному стресі. Щирість у відвертість у таких ситуаціях здатні творити чудеса і ваші стосунки швидко налагодяться.

Лев

У вашому романтичному житті настане повний спокій, і ви почнете відкривати свої приховані сторони до партнера - будете щедріші на жести, слова, ласку і навіть подарунки. Транзит Місяця робить з нас щедрих дарувальників все, що маємо.

На вас цей секстиль із Венерою вплине особливо сильно, і він розбудить у вашій душі романтичні нотки. Вам захочеться показати, як багато ви можете дати іншій людині у романтичному плані та в який бік хочете розвивати ці стосунки.

Раніше ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку має всі шанси зустріти свою половинку до кінця 2023 року.

А ще ми писали про те, на кого зі знаків Зодіаку чекають труднощі наприкінці листопада.

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