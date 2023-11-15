У цих знаків Зодіаку світ перевернеться найближчими днями

Овен

Ви опинилися в тій точці, де остаточно вирішили відмовитися від негативу, оскільки він забрав у вас достатньо сил і нервів. Ви налаштовані на те, щоб почуватися добре у своєму житті, у своїх особистих стосунках та поруч із близькою людиною.

14 листопада Місяць здійснив любовний транзит у секстилі з Венерою, а це повністю змінить ситуацію в коханні. Вам захочеться показати, що ви стійка людина, якій варто довіряти і яка тримає своє слово. Найближчим часом ви почнете поводитися зовсім інакше з близькою людиною, і у вас з'явиться бажання зробити її щасливою.

Рак

Вас турбує, що останнім часом ви були менш милі, ніж зазвичай, і це може позначитися на ваших стосунках. Так буває, коли накопичується стрес та проблеми, коли йдуть важкі дні один за одним. І хоча ви не виявляли зневаги до партнера і не робили чогось жахливого, вам почало здаватися, що ваших зусиль та почуттів зараз недостатньо.

Але зараз у вас з'явиться можливість стати собою. Ви почнете виявляти необхідну увагу та ласку без нагадування про це з боку партнера. Достатньо буде показати, як сильно ви закохані та зізнатись, що ви знаходитесь у сильному стресі. Щирість у відвертість у таких ситуаціях здатні творити чудеса і ваші стосунки швидко налагодяться.

Лев

У вашому романтичному житті настане повний спокій, і ви почнете відкривати свої приховані сторони до партнера - будете щедріші на жести, слова, ласку і навіть подарунки. Транзит Місяця робить з нас щедрих дарувальників все, що маємо.

На вас цей секстиль із Венерою вплине особливо сильно, і він розбудить у вашій душі романтичні нотки. Вам захочеться показати, як багато ви можете дати іншій людині у романтичному плані та в який бік хочете розвивати ці стосунки.