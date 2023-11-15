У этих знаков Зодиака мир перевернется в ближайшие дни

Овен

Вы оказались в той точке, где окончательно решили отказаться от негатива, так как он забрал у вас уже достаточно сил и нервов. Вы настроены на то, чтобы чувствовать себя хорошо в своей жизни, в своих личных отношениях и рядом с близким человеком.

14 ноября Луна совершила любовный транзит в секстиле с Венерой, а это полностью изменит ситуацию в любви. Вам захочется показать, что вы стойкий человек, которому стоит доверять и который держит свое слово. В ближайшее время вы начнете себя вести совсем иначе с близким человеком, и у вас появится желание сделать его счастливым.

Рак

Вас беспокоит, что в последнее время вы были менее милы, чем обычно и это может отразиться на ваших отношениях. Так бывает, когда накапливается стресс и проблемы, когда идут тяжелые дни один за другим. И хотя вы не проявляли пренебрежения к партнеру и не делали чего-то ужасного, вам начало казаться, что ваших усилий и чувств сейчас недостаточно.

Но сейчас у вас появится возможность стать сами собой. Вы начнете проявлять необходимое внимание и ласку без напоминаний об этом со стороны партнера. Достаточно будет показать, как сильно вы влюблены и признаться, что вы находитесь в сильном стрессе. Искренность в откровенность в таких ситуациях способны творить чудеса и ваши отношения быстро наладятся.

Лев

В вашей романтической жизни наступит полное спокойствие, и вы начнете открывать свои скрытые стороны по отношению к партнеру - будете более щедры на жесты, слова, ласку и даже подарки. Транзит Луны делает из нас щедрых дарителей всего, что у нас есть в наличии.

На вас этот секстиль с Венерой повлияет особенно сильно, и он пробудит в вашей душе романтические нотки. Вам захочется показать, как много вы можете дать другому человеку в романтическом плане и в какую сторону хотите развивать эти отношения.