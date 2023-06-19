Для цих знаків Зодіаку з понеділка почнуться тяжкі випробування

Овен

Астрологи кажуть, що найближчий тиждень може принести несподівані випробування на міцність - як у фізичному, так і в душевному плані.

Втім, якщо ви не будете впадати у відчай і пасувати перед обставинами, у вас все вийде. Будьте наполегливими та не звертайте зі шляху до своєї мети. Вам знадобиться трохи більше терпіння, ніж зазвичай.

Рак

Період з 19 по 25 червня обіцяє бути напруженим, особливо у сфері особистих стосунків. Емоції битимуть через край, тому вам варто навчитися зберігати спокій у будь-якій ситуації, а також уникати конфліктів.

Будьте обережні на роботі, не робіть поспішних, ризикованих або необдуманих вчинків.

Козеріг

Цей тиждень підкине вам кілька ситуацій, у яких вас накриватиме розпач. Але не варто здаватися перед труднощами. Не опускайте руки, будьте наполегливими і йдіть впевнено до своїх цілей.

Вам доведеться докласти більше зусиль, стримувати ураган глибоко всередині, але будьте певні - у вас все вийде.