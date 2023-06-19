Для этих знаков Зодиака с понедельника начнутся тяжелые испытания

Овен

Астрологи говорят, что ближайшая неделя может принести неожиданные испытания на прочность - как в физическом, так и в душевном плане.

Впрочем, если вы не будете отчаиваться и пасовать перед обстоятельствами, у вас все получится. Будьте настойчивы и не сворачивайте с пути к своей цели. Вам понадобится немного большее терпения, чем обычно.

Рак

Период с 19 по 25 июня обещает быть напряженным, особенно в сфере личных отношений. Эмоции будут бить через край, поэтому вам следует научиться сохранять спокойствие в любой ситуации, а также избегать конфликтов.

Будьте осторожны на работе, не совершайте поспешных, рискованных или необдуманных поступков.

Козерог

Эта неделя подкинет вам несколько ситуаций, в которых вас будет накрывать отчаяние. Но не стоит сдаваться перед трудностями. Не опускайте руки, будьте настойчивы и идите уверенно к своим целям.

Вам придется приложить больше усилий, сдерживать ураган глубоко внутри, но будьте уверены - у вас все получится.