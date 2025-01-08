У цих знаків Зодіаку починаються нові часи. Карти Таро обіцяють їм фантастичний четвер

Рак

У четвер ви можете сильно здивуватися. Доля готує для вас неймовірні події, які стануть початком дуже важливого періоду у вашому житті. Зустрічайте їх з посмішкою і не бійтеся. Будь-які сумніви лише відлякають удачу, а це точно не для вас.

Близнюки

Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам радісні новини. Цього дня ви можете зустрітися з людиною, яка в минулому була для вас дуже важливою. Доля не просто так поверне її у ваше життя. Найімовірніше, саме з нею ви зможете почати новий і дуже цікавий розділ.

Стрілець

9 січня вам варто бути обережними. Карти Таро обіцяють вам дуже напружений день, підсумки якого вплинуть на ваше майбутнє. І якщо ви зможете правильно розставити пріоритети та не піддатися "шкідливим порадам" оточуючих, на вас чекає щедра нагорода. Зберіть волю в кулак, на кону стоїть ваше щастя.

Лев

Таро-гороскоп на 9 січня радить вам зважитися на зміни. На вас чекає початок дуже цікавого періоду, який принесе вам чимало щастя. Важливо лише показати цьому світу, що ви готові до всіх сюрпризів, не бійтеся пробувати щось нове і починайте планувати майбутнє.