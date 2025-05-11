У цих знаків Зодіаку починається нове життя: хто відродиться з попелу

Скорпіон

Скоро ви помітите, що вже не тримаєтеся за те, що давно себе вичерпало. Цей тиждень обіцяє вам звільнення від усього старого. Вам нарешті вистачить сил та успіху на початок нового життя. Карти Таро обіцяють вам справжнє відродження, все буде так, як ви мріяли.

Овен

Карти Таро обіцяють, що новий тиждень принесе вам відчуття оновлення та велике щастя. Можливі випадкові збіги, які виявляться доленосними. Ви побачите знаки в дрібницях, відчуєте підтримку там, де її раніше не було. Не намагайтеся керувати процесом, просто живіть у цьому потоці та починайте все з чистого аркуша.

Козоріг

Ви багато витримали і тепер настає мить, коли життя готує вам за це особливий подарунок. Таро-гороскоп обіцяє, що ваше відродження почнеться з маленького "так", яке ви скажете собі замість "я боюся". Все, що здавалося поганим, почне зникати з горизонту, лишаючи місце для нових думок і м’якого світла. Цей тиждень не дасть відповідей, але дасть шанс злетіти вище неба.

Риби

Таро-гороскоп на тиждень обіцяє вам особливий період. Доля принесе вам можливість повернути те, що ви вважали втраченим: себе, свої мрії та людей, з якими ви навіть не сподівалися зарити сокиру війну. Не бійтеся емоцій, вони будуть сильними, але щирими. Все, що станеться, відкриє вам нову версію себе, світлішу і стійкішу.