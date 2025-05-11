У этих знаков Зодиака начинается новая жизнь: кто возродится из пепла

Скорпион

Скоро вы заметите, что уже не держитесь за то, что давно себя исчерпало. Эта неделя обещает вам освобождение от всего старого. Вам наконец хватит сил и успеха на начало новой жизни. Карты Таро обещают вам настоящее возрождение, все будет так, как вы мечтали.

Овен

Карты Таро обещают, что новая неделя принесет вам ощущение обновления и большое счастье. Возможны случайные совпадения, которые окажутся судьбоносными. Вы увидите знаки в мелочах, почувствуете поддержку там, где ее раньше не было. Не пытайтесь управлять процессом, просто живите в этом потоке и начинайте все с чистого листа.

Козерог

Вы много выдержали и теперь наступает момент, когда жизнь готовит вам за это особый подарок. Таро-гороскоп обещает, что ваше возрождение начнется с маленького "да", которое вы скажете себе вместо "я боюсь". Все, что казалось плохим, начнет исчезать с горизонта, оставляя место для новых мыслей и мягкого света. Эта неделя не даст ответов, но даст шанс взлететь выше неба.

Рыбы

Таро-гороскоп на неделю обещает вам особый период. Судьба принесет вам возможность вернуть то, что вы считали утраченным: себя, свои мечты и людей, с которыми вы даже не надеялись зарыть топор войны. Не бойтесь эмоций, они будут сильными, но искренними. Все, что произойдет, откроет вам новую версию себя, более светлую и устойчивую.