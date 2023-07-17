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У цих знаків Зодіаку починається непростий період. Проблеми полізуть звідусіль

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, яким доля приготувала ряд складних випробувань. Труднощі можуть виникнути у різних сферах життя цих представників зодіакального кола.

Про це пише Telegram-канал Астроманія.

Діва

Дівам, вважають астрологи, доведеться вирішувати чимало проблем. Не виключено, що представників знаку завалить "клопотами", і у них не залишиться вільного часу майже ні на що.

Однак ці дрібні негаразди можуть виникнути не просто так. Ймовірно, вам доведеться переїхати або змінити роботу.

Порада вам: спробуйте не засмучуватися і впоратися з усім якомога швидше. Як тільки ви зрозумієте, що зробили усе необхідне, ви побачите, що результат праці принесе дуже багато радості.

Риби

Представники знаку Риби ризикують постраждати через занепад сил. Можливо, хтось спробує перекинути на вас свої проблеми. Через це ви почнете багато нервувати і це вас вимотуватиме.

Пам'ятайте, що зайві емоції, тим більш негативні, принесуть лише ще більше проблем. Тож не соромтеся говорити усе, що думаєте. Повірте, ви можете себе захистити, хоч це й буде непростим завданням.

Порада вам: складнощі можуть вас налякати, проте якщо ви усе ж зважитеся "вступити в бій", фінал "сутички" вас приємно здивує.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку астрологи вважають найбагатшими.

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