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У этих знаков Зодиака начинается непростой период. Проблемы полезут отовсюду

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которым судьба приготовила ряд сложных испытаний. Затруднения могут возникнуть в разных сферах жизни этих представителей зодиакального круга.

Об этом пишет Telegram-канал Астроманія.

Дева

Девам, считают астрологи, придется решать немало проблем. Не исключено, что представителей знака завалит "хлопотами", и у них не останется свободного времени почти ни на что.

Однако эти мелкие проблемы могут возникнуть не просто так. Вероятно, вам придется переехать или сменить работу.

Совет вам: попробуйте не расстраиваться и справиться со всем как можно скорее. Как только вы поймете, что сделали все необходимое, увидите, что результат труда принесет очень много радости.

Рыбы

Представители знака Рыбы рискуют пострадать из-за упадка сил. Возможно, кто-нибудь попытается перебросить на вас свои проблемы. Поэтому вы начнете много нервничать и это вас будет изматывать.

Помните, что излишние эмоции, тем более отрицательные, принесут только больше проблем. Не стесняйтесь говорить все, что думаете. Поверьте, вы можете себя защитить, хоть это и будет непростой задачей.

Совет вам: сложности могут вас напугать, однако если вы все же решитесь "вступить в бой", финал "схватки" вас приятно удивит.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми богатыми.

Также читайте, какие пары по знаку Зодиака имеют самую страстную любовь.

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Гороскоп