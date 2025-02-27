Назано продукти, які найбільше шкодять здоров’ю: ви їсте їх майже щодня!

Чим шкідливі трансжири

За словами фахівця, якщо переїсти продуктами з цукром, то з організмом все буде добре. Однак, трансжири, на жаль, це погана історія для організму в надлишку. Вони викликають запалення та не виводяться з організму.

Трансжири можна розпізнати по етикетці продуктів: гідрогенізовані олія, частково гідрогенізована, частково змінена.

"Якщо ви розумієте, що цей продукт повинен мати рідкий стан, а він твердий, і там просто написано "змінена олія", скоріш за все там є гідрогенізований жир", - додала Крупкіна.

Якщо ви все ж дуже сильно любите певний продукт, то варто споживати його в дуже помірній кількості.

"Навіть якщо ми будемо гречку тонами їсти, наш організм не ок зреагує на це. Тому балансуємо в здоровій межі", - йдеться у повідомленні.

В яких популярних продуктах містяться трансжири

Трансжири - це тип ненасичених жирів, які можуть негативно впливати на здоров’я, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань. Вони часто зустрічаються в оброблених і перероблених продуктах.

Ось деякі продукти, в яких можуть міститися трансжири:

смажені страви - картопля фрі, чіпси, фастфуд, які готуються на використанні гідрогенізованих олій

випічка та кондитерські вироби - тістечка, печиво, піца, круасани та інші продукти, виготовлені з маргарину або частково гідрогенізованих олій

готові закуски та снеки - попкорн, крекери, чіпси

молочні та м’ясні продукти - деякі види оброблених сирів, ковбас, сосисок, що можуть містити невеликі кількості трансжирів

заморожені продукти - готові страви, такі як заморожена піца або напівфабрикати

Вас може зацікавити