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Назано продукти, які найбільше шкодять здоров’ю: ви їсте їх майже щодня!

Які продукти шкідливі для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильне харчування є основною запорука здоров’я, тому варто обмежувати споживання шкідливих продуктів. Серед них особливо небезпечні трансжири, які негативно впливають на серце та судини.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Чим шкідливі трансжири

За словами фахівця, якщо переїсти продуктами з цукром, то з організмом все буде добре. Однак, трансжири, на жаль, це погана історія для організму в надлишку. Вони викликають запалення та не виводяться з організму.

Трансжири можна розпізнати по етикетці продуктів: гідрогенізовані олія, частково гідрогенізована, частково змінена.

"Якщо ви розумієте, що цей продукт повинен мати рідкий стан, а він твердий, і там просто написано "змінена олія", скоріш за все там є гідрогенізований жир", - додала Крупкіна.

Якщо ви все ж дуже сильно любите певний продукт, то варто споживати його в дуже помірній кількості.

"Навіть якщо ми будемо гречку тонами їсти, наш організм не ок зреагує на це. Тому балансуємо в здоровій межі", - йдеться у повідомленні.

В яких популярних продуктах містяться трансжири

Трансжири - це тип ненасичених жирів, які можуть негативно впливати на здоров’я, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань. Вони часто зустрічаються в оброблених і перероблених продуктах.

Ось деякі продукти, в яких можуть міститися трансжири:

  • смажені страви - картопля фрі, чіпси, фастфуд, які готуються на використанні гідрогенізованих олій
  • випічка та кондитерські вироби - тістечка, печиво, піца, круасани та інші продукти, виготовлені з маргарину або частково гідрогенізованих олій
  • готові закуски та снеки - попкорн, крекери, чіпси
  • молочні та м’ясні продукти - деякі види оброблених сирів, ковбас, сосисок, що можуть містити невеликі кількості трансжирів
  • заморожені продукти - готові страви, такі як заморожена піца або напівфабрикати

 

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