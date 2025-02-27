Назано продукты, которые больше всего вредят здоровью: вы едите их почти каждый день!

Чем вредны трансжиры

По словам специалиста, если переесть продуктами с сахаром, то с организмом все будет хорошо. Однако, трансжиры, к сожалению, это плохая история для организма в избытке. Они вызывают воспаление и не выводятся из организма.

Трансжиры можно распознать по этикетке продуктов: гидрогенизированное масло, частично гидрогенизированное, частично измененное.

"Если вы понимаете, что этот продукт должен иметь жидкое состояние, а он твердый, и там просто написано "измененное масло", скорее всего там есть гидрогенизированный жир", - добавила Крупкина.

Если вы все же очень сильно любите определенный продукт, то стоит потреблять его в очень умеренном количестве.

"Даже если мы будем гречку тоннами есть, наш организм не ок среагирует на это. Поэтому балансируем в здоровом пределе", - говорится в сообщении.

В каких популярных продуктах содержатся трансжиры

Трансжиры - это тип ненасыщенных жиров, которые могут негативно влиять на здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они часто встречаются в обработанных и переработанных продуктах.

Вот некоторые продукты, в которых могут содержаться трансжиры:

жареные блюда - картофель фри, чипсы, фастфуд, которые готовятся на использовании гидрогенизированных масел

выпечка и кондитерские изделия - пирожные, печенье, пицца, круассаны и другие продукты, изготовленные из маргарина или частично гидрогенизированных масел

готовые закуски и снеки - попкорн, крекеры, чипсы

молочные и мясные продукты - некоторые виды обработанных сыров, колбас, сосисок, которые могут содержать небольшие количества трансжиров

замороженные продукты - готовые блюда, такие как замороженная пицца или полуфабрикаты

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