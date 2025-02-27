Назано продукты, которые больше всего вредят здоровью: вы едите их почти каждый день!

Правильное питание является основным залогом здоровья, поэтому стоит ограничивать потребление вредных продуктов. Среди них особенно опасны трансжиры, которые негативно влияют на сердце и сосуды.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.
По словам специалиста, если переесть продуктами с сахаром, то с организмом все будет хорошо. Однако, трансжиры, к сожалению, это плохая история для организма в избытке. Они вызывают воспаление и не выводятся из организма.
Трансжиры можно распознать по этикетке продуктов: гидрогенизированное масло, частично гидрогенизированное, частично измененное.
"Если вы понимаете, что этот продукт должен иметь жидкое состояние, а он твердый, и там просто написано "измененное масло", скорее всего там есть гидрогенизированный жир", - добавила Крупкина.
Если вы все же очень сильно любите определенный продукт, то стоит потреблять его в очень умеренном количестве.
"Даже если мы будем гречку тоннами есть, наш организм не ок среагирует на это. Поэтому балансируем в здоровом пределе", - говорится в сообщении.
Трансжиры - это тип ненасыщенных жиров, которые могут негативно влиять на здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они часто встречаются в обработанных и переработанных продуктах.
Вот некоторые продукты, в которых могут содержаться трансжиры:
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