Ці факти про героїв "Шреку" вас точно здивують

Психологічний розбір головних героїв "Шреку"

Нам часто не вистачає балансу між аналізом минулого та оцінкою теперішнього. А це необхідно для того, щоб розв'язувати проблеми та рухатися вперед.

Психологічний розбір героїв "Шреку" (фото: Кіноріум)

Потреба у прийнятті

"Людожери, як цибуля, мають багато шарів і набагато складніші, ніж здаються зовні", - пояснює Шрек віслюку, коли вони вирушають рятувати принцесу.

Віслюк тим часом намагається зрозуміти, чому Шрек живе сам й нікого до себе не підпускає. Ми бачимо, що віслюк намагається "вписати" Шрека у загальноприйняті норми. Однак проблема в тому, люди часто не розуміють й бояться те, що не бачать на власні очі.

Шрек розуміє, що люди бачать лише оболонку, а тому не можуть роздивитись його внутрішній світ. Тому він знаходить оригінальні способи й розважається» щоразу вигадуючи нові способи забезпечити свій комфорт. Наприклад, проганяє людей, які порушують його простір. Він намагається жити так, як йому подобається.

Психологічний розбір героїв "Шреку" (фото: Кіноріум)

Віслюку теж знайома ситуація, коли ти відрізняєшся від інших, бо є таким, як хочеш бути. Однак в такі моменти ти відчуваєш себе самотнім. Але всім потрібні друзі, щоб ділитись тим, чим ти сам наповнений.

А друзів ми обираємо за подібними до себе ознаками. Тому, важливо усвідомити, що ти шукаєш подібних собі. Тоді ти зможеш знайти справжніх друзів, як і колись віслюк знайшов Шрека.

Коли Шрек рятує принцесу Фіону від дракона, він не намагається бути героєм. Він розділяє відповідальність за порятунок з Фіоною та віслюком.

"Ви двоє шукайте вихід, а я відволічу дракона", - каже Шрек.

Тобто, у Шрека є ціль, але й розуміння, що ціль спільна, бо Фіона хоче вибратись з вежі, а віслюк хоче вижити та бути поруч зі Шреком (хоче мати друга). Коли ми сприймаємо інших як рівних, то вчимось не тільки допомагати, але й приймати допомогу.

Вибір під тиском

Коли лорд Фаркуад обирав принцесу, щоб одружитися, то він не вирішував сам, а вибирав під тиском.Він не обдумував, чого насправді хоче та не приймав рішення щодо власних відчуттів, бо насправді просто хотів статус короля, а принцеса була лише інструментом.

Цікавий факт! Це один із симптомів нарцисичного розладу. Такі люди використовують інших та говорять нам все, що ми хотіли б почути. Вони можуть навіть підтверджувати це діями, але тільки до певного моменту.

Психологічний розбір героїв "Шреку" (фото: Кіноріум)

Озвучення потреб і бажань

"Який сенс вміти говорити, якщо мусиш мовчати?", - каже віслюк Фіоні, коли вона просить зберегти таємницю, бо думала, що ніхто не прийме її.

Саме таке несприйняття себе й намагання бути такою як треба, створює в коханні Шрека та Фіони - додаткові труднощі. Фіона вміла себе захистити, їй не потрібен був рятівник, адже вона хотіла закохатись.

Так, під час подорожі від вежі до замку лорда, Шреку та Фіоні було весело разом: вони зрозуміли й відчули, що дуже схожі, але відверто говорити про свої бажання та страхи обом персонажам було дуже важко, хоча це найшвидший й найпростіший шлях отримати відповідь.

Вони боялись почути відмову чи приниження, з якими зіштовхувались постійно внутрішньо (неприйняття себе) або зовнішньо (знущання інших людей чи істот).

І в результаті, кожен/кожна закрилися у собі, обдумуючи власний сценарій неозвучених думок. Сказати завжди краще, ніж не сказати, щоб почути реальну відповідь, а не власну гіпотезу.

Психологічний розбір героїв "Шреку" (фото: Кіноріум)

Чи могли персонажі "Шреку" діяти інакше?

Можливо, але вони діяли за покликом серця. Та не варто забувати про те, що ми завжди можемо обирати й інші патерни поведінки. Ті, які зроблять нас щасливими щомиті. Без страху та жалю про минулі помилки, які насправді є нашим життєвим досвідом.

Психологічний розбір героїв "Шреку" (фото: Кіноріум)