Эти факты о героях "Шрека" вас точно удивят

Психологический разбор главных героев "Шрека"

Нам часто не хватает баланса между анализом прошлого и оценкой настоящего. А это необходимо для того, чтобы решать проблемы и двигаться вперед.

Психологический разбор героев "Шрека" (фото: Кинориум)

Потребность в принятии

"Людоеды, как лук, имеют много слоев и намного сложнее, чем кажутся снаружи", - объясняет Шрек ослу когда они отправляются спасать принцессу.

Осел тем временем пытается понять, почему Шрек живет сам и никого к себе не подпускает. Мы видим, что осел пытается "вписать" Шрека в общепринятые нормы. Однако проблема в том, люди часто не понимают и боятся того, что не видят своими глазами.

Шрек понимает, что люди видят только оболочку, поэтому не могут рассмотреть его внутренний мир. Поэтому он находит оригинальные способы и развлекается каждый раз придумывая новые способы обеспечить свой комфорт. Например, прогоняет людей, нарушающих его пространство. Он пробует жить так, как ему нравится.

Психологический разбор героев "Шрека" (фото: Кинориум)

Ослу тоже знакома ситуация, когда ты отличаешься от других, потому что такой, как хочешь быть. Однако в такие моменты ты чувствуешь себя одиноким. Но всем нужны друзья, чтобы делиться тем, чем ты сам наполнен.

А друзей мы выбираем по подобным признакам. Поэтому важно осознать, что ты ищешь подобных себе. Тогда ты сможешь найти настоящих друзей, как и когда-то осел нашел Шрека.

Когда Шрек спасает принцессу Фиону от дракона, он не пробует быть героем. Он разделяет ответственность за спасение с Фионой и ослом.

"Вы двое ищите выход, а я отвлеку дракона", - говорит Шрек.

То есть, у Шрека есть цель, но и понимание, что цель общая, потому что Фиона хочет выбраться из башни, а осел хочет выжить и быть рядом со Шреком (хочет иметь друга). Когда мы воспринимаем других как равных, учимся не только помогать, но и принимать помощь.

Выбор под давлением

Когда лорд Фаркуад выбирал принцессу, чтобы жениться, он не решал сам, а выбирал под давлением. Он не обдумывал, чего действительно хочет и не принимал решения относительно собственных ощущений, потому что на самом деле, он просто хотел статус короля, а принцесса была лишь инструментом.

Интересный факт! Это один из симптомов нарциссического расстройства. Такие люди используют других и говорят нам все, что мы хотели бы услышать. Они могут даже подтверждать это действиями, но только до определенного момента.

Психологический разбор героев "Шрека" (фото: Кинориум)

Озвучивание потребностей и желаний

"Какой смысл уметь говорить, если ты должен молчать?", - говорит осел Фионе, когда она просит сохранить тайну, потому что думала, что никто не примет ее.

Именно такое неприятие себя и стремление быть такой, как надо, создает в любви Шрека и Фионы - дополнительные трудности. Фиона умела себя защитить, ей не нужен был спаситель, ведь она хотела влюбиться.

Да, во время путешествия от башни к замку лорда, Шреку и Фионе было весело вместе: они поняли и почувствовали, что очень похожи, но откровенно говорить о своих желаниях и страхах обоим персонажам было очень трудно, хотя это самый быстрый и простой путь получить ответ.

Они боялись услышать отказ или унижение, с которыми сталкивались постоянно внутренне (неприятие себя) или внешне (издевательство других людей или существ).

И в результате, каждый/каждая закрылась в себе, обдумывая собственный сценарий неозвученных мыслей. Сказать всегда лучше, чем сказать, чтобы услышать реальный ответ, а не собственную гипотезу.

Психологический разбор героев "Шрека" (фото: Кинориум)

Могли ли персонажи "Шрека" действовать иначе?

Возможно, но они действовали по зову сердца. Но не стоит забывать, что мы всегда можем выбирать и другие паттерны поведения. Те, которые сделают нас счастливыми ежесекундно. Без страха и сожаления о прошлых ошибках, которые на самом деле являются нашим жизненным опытом.

Психологический разбор героев "Шрека" (фото: Кинориум)