Циганик: погрозами про втрату ЧС Павелко фактично шантажує владу та країну

"Загрозами про втрату ЧС Павелко фактично шантажує владу і країну. Не на нього тиснуть. Він тисне. І тримає в заручниках український футбол від уболівальників до асоціацій. У корупційний терор ще й інформаційний. Здирникам самі знаєте де місце. І, здається, він до нього цього близько", - написав Циганик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході виконкому Павелко запропонував підписати заздалегідь підготовлений лист до ФІФА, УЄФА та президента, в якому УАФ скаржиться на політичний тиск. Це нібито зробить виняток України зі складу УЄФА та до втрати права претендувати на проведення ЧС-2030.