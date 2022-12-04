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Циганик: погрозами про втрату ЧС Павелко фактично шантажує владу та країну

Фото: Андрій Павелко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Український журналіст Ігор Циганик прокоментував новини щодо скарги Андрія Павелка у ФІФА та УЄФА на тиск з боку української влади.

Про це він написав у Twitter.

"Загрозами про втрату ЧС Павелко фактично шантажує владу і країну. Не на нього тиснуть. Він тисне. І тримає в заручниках український футбол від уболівальників до асоціацій. У корупційний терор ще й інформаційний. Здирникам самі знаєте де місце. І, здається, він до нього цього близько", - написав Циганик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході виконкому Павелко запропонував підписати заздалегідь підготовлений лист до ФІФА, УЄФА та президента, в якому УАФ скаржиться на політичний тиск. Це нібито зробить виняток України зі складу УЄФА та до втрати права претендувати на проведення ЧС-2030.

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ФутболАндрей Павелко