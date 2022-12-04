Цыганик: угрозами о потере ЧМ Павелко фактически шантажирует власть и страну

"Угрозами о потере ЧМ Павелко фактически шантажирует власть и страну. Не на него давят. Он жмет. И держит в заложниках украинский футбол от болельщиков до ассоциаций. В коррупционный террор еще и информационный. Вымогателям сами знаете где место. И, кажется, он до этого близко", - написал Цыганик.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе исполкома, Павелко предложил подписать заранее подготовленное письмо к ФИФА, УЕФА и президенту, в котором УАФ жалуется на политическое давление. Это якобы произведет исключение Украины из состава УЕФА и к потере права претендовать на проведение ЧМ-2030.