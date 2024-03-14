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Цієї зими Фонд Ахметова передав понад 75 тисяч продуктових наборів до 10 областей України

Цієї зими Фонд Ахметова передав понад 75 тисяч продуктових наборів до 10 областей України (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

З листопада 2023 року до кінця лютого 2024 року бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова привезли людям понад 75 тисяч продуктових наборів. Для цього знадобилося понад 40 вантажівок.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Фонд, як і завжди, знаходив можливість передати життєво необхідну допомогу до міст, які розташовані на лінії вогню. Зокрема, продуктові набори отримали мешканці Торського, Красногорівки та Оріхова. 

Також Фонд Ахметова спрямовував допомогу людям, які живуть у прифронтових містах. Це Слов’янськ, Селидове, Новогродівка, Добропілля, Білецьке та Білозерськ. 

А ще допомога від Фонду надходила до десятків міст, де тепер мешкають ВПО із громад, які або знищені ворогом, або окуповані. Мова про Бахмутську, Авдіївську, Соледарську, Мар‘їнську та інші територіальні громади. 

Загалом протягом зими 2023-2024 року вантажівки вирушали до 10 областей. Це Донецька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Тернопільська, Київська, Кіровоградська, Харківська, Черкаська, Запорізька та Одеська. 

У складі кожного набору - продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.  

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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