Нынешней зимой Фонд Ахметова передал более 75 тысяч продуктовых наборов в 10 областей Украины

С ноября 2023 года по конец февраля 2024 года бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли людям более 75 тысяч продуктовых наборов. Для этого понадобилось более 40 грузовиков.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Фонд, как и всегда, находил возможность передать жизненно необходимую помощь городам, расположенным на линии огня. В частности, продуктовые наборы получили жители Торского, Красногоровки и Орехова.
Также Фонд Ахметова направлял помощь людям, живущим в прифронтовых городах. Это Славянск, Селидово, Новогродовка, Доброполье, Белецкое и Белозерск.
А еще помощь от Фонда поступала в десятки городов, где теперь живут ВПЛ из общин, которые либо уничтожены врагом, либо оккупированы. Речь о Бахмутской, Авдеевской, Соледарской, Марьинской и других территориальных общинах.
Всего в течение зимы 2023-2024 грузовики отправлялись в 10 областей. Это Донецкая, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Тернопольская, Киевская, Кировоградская, Харьковская, Черкасская, Запорожская и Одесская.
В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU