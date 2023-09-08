Українців наполегливо закликають не їхати у цю європейську країну. Причина доволі серйозна

На тлі великої війни українці продовжують шукати безпечних місць і виїжджати до різних країн Європейського Союзу. Однією з них стала Ірландія. Проте нині влада України просить громадян не їхати до цієї держави.

Що відомо про Ірландію та чому українців наполегливо закликають туди не виїжджати, читайте далі в матеріалі Styler .

Географічне розташування

Ірландія - великий острів на заході Британського архіпелагу. Від Великої Британії він відділений протокою Святого Георга, Ірландським морем і Північною протокою.

Загальна площа острова - 84 423 кв. км:

70 285 кв. км припадає на Ірландську Республіку

14 138 кв. км - на Північну Ірландію (що входить до складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії)

Отже, Республіка Ірландія охоплює 26 із 32 графств (5/6 території) острова Ірландія

Цікаво, що найменша відстань між Ірландією та Великою Британією - 21 км (по прямій від мису Торр-Хед, поблизу Баллікасла, до Малл-оф-Кінтайр у Шотландії).

Реакція на російську агресію

Ірландія дотримується чіткої та послідовної позиції щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, засуджуючи дії РФ:

окупацію Крима

підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі

повномасштабне вторгнення на територію нашої держави

порушення прав людини на окупованих територіях

незаконне утримання українських політв’язнів тощо

Після 24 лютого 2022 року Ірландія зайняла принципову позицію на користь вступу України до ЄС за пришвидшеною процедурою та активно просуває цю ініціативу з-поміж інших держав-членів ЄС.

Крім того, Ірландія:

закрила авіапростір для російських авіакомпаній та порти для російських суден

заборонила трансляцію російських телеканалів RT та Sputnik

звинуватила РФ у військових злочинах на території України

увійшла до групи держав із надання доказів Міжнародному кримінальному суду (МКС) щодо фактів російської агресії

приєдналася до 39 держав-учасниць МКС щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людства РФ на території України

виділила 150 тис. євро прокурору МКС та ще 3 млн на підтримку роботи МКС за цим напрямом

Як дістатися Ірландії

З метою безперешкодного в'їзду в Ірландію громадян України для тимчасового прихистку, влада держави:

повністю скасувала візові вимоги

спростила умови в'їзду для громадян нашої держави

Дістатися Ірландії з України можна через інші країни ЄС, адже пряме пасажирське авіасполучення наразі неможливе.

Найпростішим варіантом буде доїхати до Польщі потягом (наприклад до Варшави) і звідти летіти прямим рейсом до Дубліна. Варто пам'ятати, однак, що у разі запланованої пересадки у Великій Британії, українцям знадобиться транзитна віза.

Крім того, з міста Шербур у Франції Ірландії можна дістатися паромом.

Українська громада в Ірландії

Українську спільноту в Ірландії представляє та об'єднує Асоціація Українців у Республіці Ірландія (АУРІ), що є благодійною організацією.

Завдання, які АУРІ ставить перед собою:

надання гуманітарної та медичної допомоги

задоволення освітніх і культурних потреб українців

допомога в інтеграції українців в ірландську спільноту

У травні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ та найбільшу гуманітарну кризу в Європі було створено також громадську організацію Ukrainian Action in Ireland. Вона стала "голосом і дією українців в Ірландії" та має на меті:

сприяти інтеграції українських біженців в ірландське суспільство та зміцнювати різноманіття місцевих громад

розвивати ірландсько-українську культурну та освітню співпрацю

надавати гуманітарну та життєво необхідну допомогу українцям, які переживають скруту

Чому українців закликають не їхати в Ірландію

Нині українцям наполегливо радять не шукати прихистку в Ірландії, оскільки країна зіштовхнулась із серйозною кризою щодо розселення тимчасово переміщених осіб.

Наприкінці серпня Посольство України в Ірландії повідомило громадян, що в найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло.

"У зв'язку з інформацією, отриманою від ірландської сторони, просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці", - уточнили в посольстві.

31 серпня амбасада опублікувала повторне звернення до наших громадян. У ньому наголошується, що:

з лютого 2022 року з України до Ірландії переїхало близько 91 тис. тимчасово переміщених осіб

майже 70 тис. українців звернулися за безкоштовним житлом від уряду Ірландії

"У літні місяці кількість прибулих з України зросла. Певну частину людей розміщали у студентських житлових приміщеннях, які вони мають звільнити в найближчі декілька тижнів. Через цей значний дефіцит очікується, що з наступного тижня для новоприбулих українців будуть використовувати намети/тенти, у тому числі для тих, хто проживав останні місяці у студентських гуртожитках", - пояснили у посольстві.

Зазначається також, що уряд Ірландії терміново працює над пошуком додаткового житла.

Реальна ситуація із житлом в Ірландії

Експертка у галузі нерухомості та рітейлу, комунікацій та маркетингу Ніна Міщенко каже, що в Ірландії дійсно скінчилося державне житло для українських переселенців.

Вона підтвердила, що відтепер людей будуть селити в намети (навіть кілька тисяч людей, які жили у студентських гуртожитках літом). Під тимчасове житло переробляють монастирі, склади та стайні.

"За літо приїхало ще понад 10 тис. українців. Зараз тут - понад 92 тис.", - уточнила Міщенко.

За її словами, житла немає фізично - економісти підрахували, що в Ірландії не вистачає понад 250 тис. помешкань. А здають щороку лише близько 25-30 тис.

"До того ж високі ціни - середня вартість оренди - від 2 тис. євро. Кімнату зняти - від 800 євро. Плюс орендувати без постійного контракту та високої зарплатні українцям майже неможливо. Контракт - мінімум один рік… Попит на соціальне житло - в рази більший. У ірландців та сама проблема. Черги по 100-200 людей на апартаменти, це норма. Щоб отримати хоча б одну пропозицію на перегляд будинку, люди часом відправляють по 500-700 емейлів на день і не отримують відповідей. Готуйтесь, що будете стояти ще в черзі на перегляді. Обирає орендодавець", - розповіла експертка.

На її думку, навіть "знайомий ірландець" не допоможе розв'язувати цю проблему.

"Понад 12 тис. місцевих є безхатьками й живуть у тимчасовому житлі від держави. І це звичайні родини які не тягнуть високу орендну плату, або ваша робота не вважається орендодавцем надійною чи постійною. Додайте ще 91 тис. українців і 30-40 тис. міжнародного захисту. За оцінками, до кінця року буде понад 175 тис. людей, яким не має де жити", - підрахувала маркетологиня.

Міщенко додала, що така ситуація призвела до значного здорожчання нерухомості (за останні 5-6 років вартість оренди внаслідок низки факторів збільшилась удвічі).

"Ключова проблема - нестача пропозицій. Середня вартість будинку - 300-400 тис. євро, апартаменти - від 200 тис… Отримати дозвіл на будівництво не так просто. Ділянка з документами може коштувати як половина вартості будинку. І бувають умови, що продається лише за наявності ліцензії на будівництво", - підкреслила експерт.

У підсумку Міщенко наголосила, що ірландці намагаються робити все можливе для розселення українців, але житла фізично немає, оскільки країна - невелика і має населення близько 5 млн осіб - "як Київ до війни".