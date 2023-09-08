Українців наполегливо закликають не їхати у цю європейську країну. Причина доволі серйозна
На тлі великої війни українці продовжують шукати безпечних місць і виїжджати до різних країн Європейського Союзу. Однією з них стала Ірландія. Проте нині влада України просить громадян не їхати до цієї держави.
Що відомо про Ірландію та чому українців наполегливо закликають туди не виїжджати, читайте далі в матеріалі Styler.
Географічне розташування
Ірландія - великий острів на заході Британського архіпелагу. Від Великої Британії він відділений протокою Святого Георга, Ірландським морем і Північною протокою.
Загальна площа острова - 84 423 кв. км:
- 70 285 кв. км припадає на Ірландську Республіку
- 14 138 кв. км - на Північну Ірландію (що входить до складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії)
Отже, Республіка Ірландія охоплює 26 із 32 графств (5/6 території) острова Ірландія
Цікаво, що найменша відстань між Ірландією та Великою Британією - 21 км (по прямій від мису Торр-Хед, поблизу Баллікасла, до Малл-оф-Кінтайр у Шотландії).
Реакція на російську агресію
Ірландія дотримується чіткої та послідовної позиції щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, засуджуючи дії РФ:
- окупацію Крима
- підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі
- повномасштабне вторгнення на територію нашої держави
- порушення прав людини на окупованих територіях
- незаконне утримання українських політв’язнів тощо
Після 24 лютого 2022 року Ірландія зайняла принципову позицію на користь вступу України до ЄС за пришвидшеною процедурою та активно просуває цю ініціативу з-поміж інших держав-членів ЄС.
Крім того, Ірландія:
- закрила авіапростір для російських авіакомпаній та порти для російських суден
- заборонила трансляцію російських телеканалів RT та Sputnik
- звинуватила РФ у військових злочинах на території України
- увійшла до групи держав із надання доказів Міжнародному кримінальному суду (МКС) щодо фактів російської агресії
- приєдналася до 39 держав-учасниць МКС щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людства РФ на території України
- виділила 150 тис. євро прокурору МКС та ще 3 млн на підтримку роботи МКС за цим напрямом
Як дістатися Ірландії
З метою безперешкодного в'їзду в Ірландію громадян України для тимчасового прихистку, влада держави:
- повністю скасувала візові вимоги
- спростила умови в'їзду для громадян нашої держави
Дістатися Ірландії з України можна через інші країни ЄС, адже пряме пасажирське авіасполучення наразі неможливе.
Найпростішим варіантом буде доїхати до Польщі потягом (наприклад до Варшави) і звідти летіти прямим рейсом до Дубліна. Варто пам'ятати, однак, що у разі запланованої пересадки у Великій Британії, українцям знадобиться транзитна віза.
Крім того, з міста Шербур у Франції Ірландії можна дістатися паромом.
Українська громада в Ірландії
Українську спільноту в Ірландії представляє та об'єднує Асоціація Українців у Республіці Ірландія (АУРІ), що є благодійною організацією.
Завдання, які АУРІ ставить перед собою:
- надання гуманітарної та медичної допомоги
- задоволення освітніх і культурних потреб українців
- допомога в інтеграції українців в ірландську спільноту
У травні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ та найбільшу гуманітарну кризу в Європі було створено також громадську організацію Ukrainian Action in Ireland. Вона стала "голосом і дією українців в Ірландії" та має на меті:
- сприяти інтеграції українських біженців в ірландське суспільство та зміцнювати різноманіття місцевих громад
- розвивати ірландсько-українську культурну та освітню співпрацю
- надавати гуманітарну та життєво необхідну допомогу українцям, які переживають скруту
Чому українців закликають не їхати в Ірландію
Нині українцям наполегливо радять не шукати прихистку в Ірландії, оскільки країна зіштовхнулась із серйозною кризою щодо розселення тимчасово переміщених осіб.
Наприкінці серпня Посольство України в Ірландії повідомило громадян, що в найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло.
"У зв'язку з інформацією, отриманою від ірландської сторони, просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці", - уточнили в посольстві.
31 серпня амбасада опублікувала повторне звернення до наших громадян. У ньому наголошується, що:
- з лютого 2022 року з України до Ірландії переїхало близько 91 тис. тимчасово переміщених осіб
- майже 70 тис. українців звернулися за безкоштовним житлом від уряду Ірландії
"У літні місяці кількість прибулих з України зросла. Певну частину людей розміщали у студентських житлових приміщеннях, які вони мають звільнити в найближчі декілька тижнів. Через цей значний дефіцит очікується, що з наступного тижня для новоприбулих українців будуть використовувати намети/тенти, у тому числі для тих, хто проживав останні місяці у студентських гуртожитках", - пояснили у посольстві.
Зазначається також, що уряд Ірландії терміново працює над пошуком додаткового житла.
Реальна ситуація із житлом в Ірландії
Експертка у галузі нерухомості та рітейлу, комунікацій та маркетингу Ніна Міщенко каже, що в Ірландії дійсно скінчилося державне житло для українських переселенців.
Вона підтвердила, що відтепер людей будуть селити в намети (навіть кілька тисяч людей, які жили у студентських гуртожитках літом). Під тимчасове житло переробляють монастирі, склади та стайні.
"За літо приїхало ще понад 10 тис. українців. Зараз тут - понад 92 тис.", - уточнила Міщенко.
За її словами, житла немає фізично - економісти підрахували, що в Ірландії не вистачає понад 250 тис. помешкань. А здають щороку лише близько 25-30 тис.
"До того ж високі ціни - середня вартість оренди - від 2 тис. євро. Кімнату зняти - від 800 євро. Плюс орендувати без постійного контракту та високої зарплатні українцям майже неможливо. Контракт - мінімум один рік… Попит на соціальне житло - в рази більший. У ірландців та сама проблема. Черги по 100-200 людей на апартаменти, це норма. Щоб отримати хоча б одну пропозицію на перегляд будинку, люди часом відправляють по 500-700 емейлів на день і не отримують відповідей. Готуйтесь, що будете стояти ще в черзі на перегляді. Обирає орендодавець", - розповіла експертка.
На її думку, навіть "знайомий ірландець" не допоможе розв'язувати цю проблему.
"Понад 12 тис. місцевих є безхатьками й живуть у тимчасовому житлі від держави. І це звичайні родини які не тягнуть високу орендну плату, або ваша робота не вважається орендодавцем надійною чи постійною. Додайте ще 91 тис. українців і 30-40 тис. міжнародного захисту. За оцінками, до кінця року буде понад 175 тис. людей, яким не має де жити", - підрахувала маркетологиня.
Міщенко додала, що така ситуація призвела до значного здорожчання нерухомості (за останні 5-6 років вартість оренди внаслідок низки факторів збільшилась удвічі).
"Ключова проблема - нестача пропозицій. Середня вартість будинку - 300-400 тис. євро, апартаменти - від 200 тис… Отримати дозвіл на будівництво не так просто. Ділянка з документами може коштувати як половина вартості будинку. І бувають умови, що продається лише за наявності ліцензії на будівництво", - підкреслила експерт.
У підсумку Міщенко наголосила, що ірландці намагаються робити все можливе для розселення українців, але житла фізично немає, оскільки країна - невелика і має населення близько 5 млн осіб - "як Київ до війни".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 700 українських біженців в Ірландії розмісять у наметах.
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