Цибуля не зіпсується у вас три місяці з цим способом зберігання

Де зберігати цибулю

Цибулю, як і всі овочі, ніколи не слід зберігати на кухні, оскільки висока температура перетворює крохмаль у цибулі на цукор набагато швидше.

Мерісса, кулінарний експерт і засновник Little House Living, поділилася, що вологе середовище в холодильнику також призводить до того, що цибуля стає м’якою, кашкоподібною і навіть пліснявіє передчасно.

Цілу цибулину можна зберігати в холодильнику, але це не рекомендується. Це тому, що ці овочі швидко вбирають вологу і можуть стати м’якшими в холодильнику.

Якщо зберігати належним чином у прохолодному та сухому середовищі, цибуля повинна залишатися свіжою більше трьох місяців після покупки.

Як зберігати цілу цибулю, щоб зберегти її свіжою?

Найважливіша порада щодо зберігання цілої цибулі - тримати її подалі від вологи та екстремальних температур, тому її завжди слід зберігати в шафі чи ящику.

"Зберігайте цибулю в сухому місці, де волога не просочується, щоб вона не зіпсувалась і не загнила. Уникайте зберігання цибулі в таких місцях, як під раковиною або в підвалі, де волого",- сказала експерт.

"Якщо цибулю зберігати в жаркому місці, вона почне висихати і проростати, що може призвести до її гниття та швидкого псування. У холодному місці цибуля стане вологою, втратить твердість, змінить колір і навіть запліснявіє", - додала вона.

Ви можете тримати цибулю на стільниці, але настійно рекомендується тримати цибулю подалі від сонячного світла, оскільки воно може спричинити проростання цибулі та початок гниття.

Обов’язково вийміть цибулю з оригінальної пластикової упаковки в супермаркеті та помістіть її в таке місце, де пропускається повітря, наприклад у паперовий або сітчастий пакет.