Цибульська відповіла, чому "ховає" чоловіка на тлі чуток про розлучення

Де чоловік Цибульської

Так, співачка вирішила поспілкуватися з фанами, а тому залишила "віконце" для питань. Виявилося, підписників Цибульської цікавить тема її особистого життя, адже у деяких склалося враження, що зірка "ховає" свого обранця.

"Ви розлучені? Щось не видно вашого чоловіка", - таким було одне з питань.

Цибульська вирішила не "грати" в інтригу, а тому пояснила, чому виникають такі думки. До того ж своєю відповіддю вона спростувала всі чутки.

"Просто не роблю з особистого життя шоу-бізнес", - написала артистка й показала кадр зі своїм єдиним синочком.

Цибульська відповіла на чутки про розлучення з чоловіком (скріншот)

Що відомо про чоловіка Цибульської

Артистка дуже рідко говорить про коханого. Втім, вже багато років Цибульська живе у шлюбі, просто майже нічого про це не розповідає.

Син та чоловік Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

Від свого обранця Цибульська народила сина Нестора, хлопчику вже 9 років. Співачка вперше показала фото свого чоловіка лише у 2021 році. Її обранець - Сергій Грисюк.

Цибульська та її чоловік (фото: instagram.com/cybulskaya)

Він - колишній депутат Радивилівської міської ради. Також відомо, що чоловік Цибульської бізнесмен, він займається сімейною справою, яку заснував разом з батьком та братом.

Чоловік Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)