"Луковая вода" для комнатных растений: как сделать бесплатное суперудобрение

Сделать луковую воду для комнатных растений проще простого. Тем более, готовят ее из шелухи – той части лука, которую всегда выбрасывают.

Об этом пишет канал Дача. Сад та Город.

Когда нужно подкармливать растения таким удобрением

Эксперты говорят, что настой, изготовленный из луковой шелухи, является уникальным удобрением для комнатных растений.

Ведь с наступлением осени растения в доме не всегда получают надлежащий уход, им не хватает природного солнечного света, воздух пересушен, да и в почве уже мало минералов и витаминов. Все это отрицательно сказывается на развитии растений.

Помочь решить эту проблему может приготовленный отвар из луковой шелухи.

Как сделать такое удобрение

Для приготовления удобрения нужно взять один стакан луковой шелухи и заварить 2 литрами горячей воды, прокипятить на медленном огне 5 минут, накрыв крышкой.

Два раза в неделю нужно поливать и опрыскивать растения этим чудо-отваром. Это укрепит и оградит растения от вредителей и болезней.

Такое удобрение можно не всем растениям

Надо помнить, что удобрение из шелухи не следует использовать для кактусов, фикусов, а также суккулентов, таких, в частности, как толстянка.