За ці звичні дії у деяких країнах вас суворо покарають: що треба знати туристам

Заборони для туристів відрізняються від країни до країни, бо кожен народ має свої культурні норми. Тому важливо знати, яких дій краще уникати під час подорожей.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, де ваша поведінка може бути сприйнята зовсім не так, як ви очікуєте, і в яких випадках це може призвести до штрафів або навіть арештів.

Одяг і етикет у громадських місцях

У багатьох країнах існують певні вимоги до одягу, і те, що в одних країнах вважається нормальним, в інших може бути неприязно сприйнято. Наприклад, у мусульманських країнах варто одягати закритий одяг, щоб показати повагу до місцевих традицій.

В особливих випадках, таких як відвідування храмів чи святих місць, потрібно дотримуватися суворих стандартів і покривати не тільки плечі, але й коліна, а інколи й голову. Водночас, для того щоб уникнути зайвого уваги, можна носити одяг, схожий на місцевий, що допоможе вам зберегти хороші стосунки з місцевими мешканцями.

У деяких країнах навіть є закони, що штрафують за неподобаючий вигляд у святих місцях. Дрібні деталі, як зняття взуття чи покриття голови, є важливими в таких ситуаціях. Пам’ятайте, що одяг - це не тільки питання моди, а й культурної поваги.

У мусульманських країнах та відвідуючи святі місця, треба одягнути скромний одяг (фото: Freepik.com)

Поцілунки і обійми на публіці

Прояви фізичної прихильності, такі як поцілунки чи обійми на публіці, в багатьох країнах можуть викликати здивування або навіть неприємності. У мусульманських країнах поцілунки на публіці можуть бути розцінені як непристойні і каратися штрафами або арештом.

Хоча в деяких країнах, наприклад, в Індії чи Єгипті, чоловіки можуть прогулюватися разом, тримаючись за руки, це не стосується подружніх пар. У цих країнах можна бачити тепло та дружбу між чоловіками, але обійми між чоловіком і жінкою можуть бути неприпустимими.

У таких випадках краще обмежити прояви почуттів на публіці і залишити їх для приватних моментів у готелі. Це дозволить уникнути конфліктів і недоречних поглядів з боку місцевих мешканців. Важливо пам’ятати про культурні відмінності та проявляти повагу до місцевих звичаїв.

Фотографування в неприпустимих місцях

Фотографування - ще один аспект подорожей, де важливо дотримуватися місцевих норм і правил. У багатьох країнах є суворі заборони на фотографування в певних місцях, таких як урядові будівлі, храми або музеї.

Наприклад, в Єгипті заборонено фотографувати церкви та військових. В інших країнах, таких як Китай, фотографування без дозволу місцевих жителів може призвести до серйозних юридичних наслідків.

У буддистських країнах дуже серйозно ставляться до фотографій на фоні зображень Будди, і такі знімки можуть бути сприйняті як неповага. Варто також пам'ятати, що фотографування в непристойному вигляді в святих місцях може призвести до штрафу.

Знову ж таки, важливо звертати увагу на заборони та обмеження, які можуть бути розміщені в туристичних зонах.

Алкоголь і куріння в публічних місцях

Алкоголь - це ще одна категорія, де культурні норми різняться залежно від країни. У мусульманських країнах споживання алкоголю в публічних місцях суворо заборонено, і за порушення цього правила може бути накладено великий штраф або навіть арешт.

Щобільше, алкоголь не можна продавати, і в деяких країнах навіть рідкісні магазини можуть бути незаконними. У той час як у арабських країнах куріння є нормою в кафе, ресторанах і навіть аеропортах, у Європі це строго обмежено.

За куріння в громадських місцях у деяких країнах накладаються значні штрафи. Якщо ви подорожуєте в країни з обмеженнями, завжди звертайте увагу на спеціальні знаки, що позначають дозволені місця для куріння.

У багатьох країнах публічне куріння та вживання алкоголю приведе до поганих наслідків (фото: Freepik.com)

Вивезення природних ресурсів та культурних цінностей

Вивезення природних ресурсів і культурних цінностей є серйозною темою, особливо для туристів, які не знають місцевих правил. У деяких країнах суворо заборонено вивозити певні предмети, такі як корали, шкури або предмети мистецтва, без відповідних документів.

Наприклад, з Куби заборонено вивозити крокодилові шкіри і черепах, а з Бразилії - вироби з перлів чи панцирів. У таких випадках навіть покупка товару у вуличних торговців може бути проблематичною, адже часто відсутні документи, що підтверджують легальність продажу.

У Кенії заборонено вивезення діамантів, а з Єгипту - коралів і слонової кістки. Тому завжди перевіряйте правила вивезення перед покупкою подібних сувенірів. Це дозволить уникнути неприємних ситуацій на митниці.