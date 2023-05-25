Ці звички перед сном призводять до збільшення ваги. Ви також це робите!

Багато хто з нас мріє про красиву, привабливу фігуру, щоб дивитися в дзеркало і насолоджуватися здоровим й підтягнутим тілом. Проте інколи мрії так і не стають реальністю і причина цьому часто лежить не на поверхні, а значно глибше.
Про те, які звички перед сном призводять до збільшення ваги, написали у популярному виданні Eat This, Not That.
Склянка молока перед сном
пригнічує мелатонін і порушує циркадний ритм
Коли ви погано спите, мозок потребує енергії та жадає глюкози. Легко з’їсти щось солоденьке, намагаючись не дати мозку спати.
Крім того, через дефіцит сну сповільнюється метаболізм, що і призводить до зайвої ваги.
Чай, кава
Проведення часу за телевізором
Їжа перед сном
До речі, фітнес-тренер дав точну відповідь, чи є схильність до повноти спадковістю.
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