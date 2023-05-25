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Эти привычки перед сном приводят к увеличению веса. Вы тоже это делаете!

Какие привычки перед сном приводят к увеличению веса (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие из нас мечтают о красивой, привлекательной фигуре, чтобы смотреть в зеркало и наслаждаться здоровым и подтянутым телом. Однако иногда мечты так и не становятся реальностью и причина этому часто лежит не на поверхности, а гораздо глубже.

О том, какие привычки перед сном приводят к увеличению веса, написали в популярном издании Eat This, Not That.

Из-за каких ночных привычек появляется лишний вес

Стакан молока перед сном

подавляет мелатонин и нарушает циркадный ритм

Когда вы плохо спите, мозг нуждается в энергии и требует глюкозы. Легко съесть что-то сладенькое, стараясь не дать мозгу спать.

Кроме того, из-за дефицита сна замедляется метаболизм, что и приводит к лишнему весу.

Чай, кофе

Проведение времени за телевизором

Еда перед сном

Кстати, фитнес-тренер дал точный ответ, есть ли склонность к полноте наследственностью.

Также читайте, из-за каких ошибок при похудении, лишние килограммы никуда не деваются.

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