Эти привычки перед сном приводят к увеличению веса. Вы тоже это делаете!

Многие из нас мечтают о красивой, привлекательной фигуре, чтобы смотреть в зеркало и наслаждаться здоровым и подтянутым телом. Однако иногда мечты так и не становятся реальностью и причина этому часто лежит не на поверхности, а гораздо глубже.
О том, какие привычки перед сном приводят к увеличению веса, написали в популярном издании Eat This, Not That.
Стакан молока перед сном
подавляет мелатонин и нарушает циркадный ритм
Когда вы плохо спите, мозг нуждается в энергии и требует глюкозы. Легко съесть что-то сладенькое, стараясь не дать мозгу спать.
Кроме того, из-за дефицита сна замедляется метаболизм, что и приводит к лишнему весу.
Чай, кофе
Проведение времени за телевизором
Еда перед сном
Кстати, фитнес-тренер дал точный ответ, есть ли склонность к полноте наследственностью.
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