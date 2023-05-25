Ці звички перед сном призводять до збільшення ваги. Ви також це робите!

Багато хто з нас мріє про красиву, привабливу фігуру, щоб дивитися в дзеркало і насолоджуватися здоровим й підтягнутим тілом. Проте інколи мрії так і не стають реальністю і причина цьому часто лежить не на поверхні, а значно глибше.

Про те, які звички перед сном призводять до збільшення ваги, написали у популярному виданні Eat This, Not That.

Через які нічні звички з'являється зайва вага

Склянка молока перед сном

Деякі люди насолоджуються теплим молоком перед сном, щоб краще заснути. Це не дивно, адже цей напій наповнений триптофаном - амінокислотою, яка може допомогти вам розслабитися та покращити самопочуття. Погана новина полягає в тому, що зайві калорії не приносять користі вашій талії.

Якщо ви п'єте 350 мл молока перед сном щовечора, ви можете набрати 5 кг протягом шести місяців, і живіт є одним із найпоширеніших місць, де можна побачити відкладений жир. Якщо ви навіть п'єте знежирене молоко, ви все одно можете набрати більше 2,5 кг протягом шести місяців.

Проведення часу в соціальних мережах

Якщо ви гортаєте стрічку в соцмережах, перш ніж заснути, відкладіть телефон якомога швидше! С вітло, яке випромінюють мобільні телефони та комп’ютери, пригнічує мелатонін і порушує циркадний ритм і хороший нічний сон.

Коли ви погано спите, мозок потребує енергії та жадає глюкози. Легко з’їсти щось солоденьке, намагаючись не дати мозку спати.

Крім того, через дефіцит сну сповільнюється метаболізм, що і призводить до зайвої ваги.

Чай, кава

Кофеїн є справжнім вбивцею, коли справа доходить до сну.

Якщо ви випили чашку чаю чи кави, за шість годин до сну і пізніше, це може справді зіпсувати нічний сон. Це стосується не лише сну, але й збільшення ваги.

До цього ж, дефіцит сну призводить до підвищення рівня гормону греліну, внаслідок чого у вас частіше виникає відчуття голоду, що потенційно сприяє збільшенню ваги.

Проведення часу за телевізором

Засиджуватися допізна, щоб подивитися улюблені фільми, зрозуміло, що викликає звикання, але надмірний перегляд може призвести до нездорових перекусів.

Саме телебачення пов’язане з великою кількістю споживаних калорій та неправильним харчуванням.

Крім того, огляд реклами також може спонукати вас захотіти нездорових перекусів під час перегляду телевізора.

Їжа перед сном

Їжа перед сном - головна причина набору ваги. В ідеалі останній прийом їжі має бути - за три години до сну.

Під час сну організм намагається запасти енергію. Калорії, спожиті перед тим, як лягти спати, не використовуються належним чином та відкладаються у вигляді жиру.

До цього ж, з’їдання великої кількості їжі перед сном, може спровокувати печію та нетравлення шлунка, що може завадити нічному відпочинку.