Эти привычки перед сном приводят к увеличению веса. Вы тоже это делаете!

Многие из нас мечтают о красивой, привлекательной фигуре, чтобы смотреть в зеркало и наслаждаться здоровым и подтянутым телом. Однако иногда мечты так и не становятся реальностью и причина этому часто лежит не на поверхности, а гораздо глубже.

О том, какие привычки перед сном приводят к увеличению веса, написали в популярном издании Eat This, Not That.

Из-за каких ночных привычек появляется лишний вес

Стакан молока перед сном

Некоторые люди наслаждаются тёплым молоком перед сном, чтобы лучше уснуть. Это неудивительно, ведь этот напиток наполнен триптофаном - аминокислотой, которая может помочь вам расслабиться и улучшить самочувствие. Плохая новость заключается в том, что лишние калории не приносят пользы вашей талии.

Если вы пьете 350 мл молока перед сном каждый вечер, вы можете набрать 5 кг в течение шести месяцев и живот является одним из самых распространенных мест, где можно увидеть отложенный жир. Если вы даже пьете обезжиренное молоко, вы все равно можете набрать больше 2,5 кг в течение шести месяцев.

Проведение времени в социальных сетях

Если вы пролистываете ленту в соцсетях, прежде чем уснуть, отложите телефон как можно скорее! Свет , излучаемый мобильными телефонами и компьютерами, подавляет мелатонин и нарушает циркадный ритм и хороший ночной сон.

Когда вы плохо спите, мозг нуждается в энергии и требует глюкозы. Легко съесть что-то сладенькое, стараясь не дать мозгу спать.

Кроме того, из-за дефицита сна замедляется метаболизм, что и приводит к лишнему весу.

Чай, кофе

Кофеин является настоящим убийцей, когда дело доходит до сна.

Если вы выпили чашку чая или кофе, за шесть часов до сна и позже, это может действительно испортить ночной сон. Это касается не только сна, но и увеличения веса.

К тому же дефицит сна приводит к повышению уровня гормона грелина, вследствие чего у вас чаще возникает чувство голода, что потенциально способствует увеличению веса.

Проведение времени за телевизором

Засиживаться допоздна, чтобы посмотреть любимые фильмы, понятно, что вызывает привыкание, но чрезмерный просмотр может привести к нездоровым перекусам.

Само телевидение связано с большим количеством потребляемых калорий и неправильным питанием.

Кроме того, обзор рекламы также может побуждать вас захотеть нездоровых перекусов при просмотре телевизора.

Еда перед сном

Еда перед сном - главная причина набора веса. В идеале последний прием пищи должен быть - за три часа до сна.

Во время сна организм пытается запасти энергию. Калории, употребленные перед тем, как лечь спать, не используются должным образом и откладываются в виде жира.

К тому же, съедение большого количества пищи перед сном может спровоцировать изжогу и несварение желудка, что может помешать ночному отдыху.