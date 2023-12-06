Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою другу половинку до Нового року

Овен

У грудні зірки зійдуться, і ваша доля переплететься з долею іншої людини. Ви почнете відчувати радість, яку ніколи раніше не відчували. Цей партнер дасть вам простір для володіння власною вогненною силою і забезпечить тиху гавань для вашого процвітання.

Це один із перших випадків, коли ви відчуєте себе у справжній безпеці, коли про вас дбатиме хтось ще по-справжньому. Вона буде радіти вашій силі та втішатиме вас у хвилини слабкості. Не відштовхуйте те, що ви заслуговуєте через страх уразливості.

Близнюки

Ваша половинка буде надіслана вам космосом. Стримуйте свої пориви, поки ретельно не вивчите нову людину у своєму житті. І перевірте, чи маєте ви шанс побудувати міцні стосунки в майбутньому. Ви можете легко поринути в хаос кохання і не замислюватися, що легко можете заплутатися.

Деякі споріднені душі приходять у наше життя, щоб дати нам життєво важливі уроки про те, як володіти своєю самооцінкою. І нагадують нам, що потрібно вибирати себе і не жертвувати собою заради партнерів. З'ясуйте, хто ваша половинка, перш ніж пуститися з цією людиною в подорож.

Лев

Не ведіться на широкі романтичні жести та не прагніть обдарувати подарунками нового партнера - спочатку дізнайтеся, що за людина перед вами та чи він вартий вашої уваги. Зустріч з цією людиною потрібна, щоб навчити вас сповільнюватися і віддавати перевагу конкретним діям, а не пустим словам та обіцянкам.

Ви навчитеся насолоджуватися романом, що повільно розпалюється, який змусить вас ділитися своїми найглибшими частинами себе. Пам'ятайте, що не можна повністю піддаватися чиїмось чарам, поки ви не оціните справжній характер людини, а не лише її потенціал.

Терези

У коханні завжди й все чесно, тому Терезам варто приготуватися до зустрічі зі своєю другою половинкою до кінця 2023 року. Ця людина буде нагадувати вам про все хороше, чого ви заслуговуєте і про те, що вам дозволено втілювати справжнє "я", отримуючи любов. На вас чекає здоровий зв'язок зі спорідненою душею, який розділить ваші цінності.

Не намагайтеся потрапити іншим за рахунок власного благополуччя. У цьому світі варто говорити лише правду. Будуйте стосунки з тим, з ким ви будете самим собою, а не тим, ким ви уявляєте себе. Вам потрібен партнер, який бачитиме і любитиме вас повністю.