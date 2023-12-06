Эти знаки Зодиака встретят свою второю половинку до Нового года

Овен

В декабре звезды сойдутся, и ваша судьба переплетется с судьбой другого человека. Вы начнете испытывать радость, которую ранее никогда не чувствовали. Этот партнер даст вам пространство для владения вашей личной огненной силой и обеспечит тихую гавань для вашего процветания.

Это один из первых случаев, когда вы почувствуете себя в настоящей безопасности, когда о вас будет заботиться кто-то еще по-настоящему. Он будет радоваться вашей силе и утешать вас в минуты слабости. Не отталкивайте то, что вы заслуживаете из-за страха уязвимости.

Близнецы

Ваша половинка будет послана вам космосом. Сдерживайте свои порывы, пока тщательно не изучите нового человека в своей жизни. И проверьте, есть ли у вас шанс построить крепкие отношения в будущем. Вы можете легко погрузиться в хаос любви и не задумываться, что легко можете запутаться.

Некоторые родственные души приходят в нашу жизнь, чтобы преподать нам жизненно важные уроки о том, как владеть своей самооценкой. И напоминают нам, что нужно выбирать себя и не жертвовать собой ради партнеров. Выясните, кто ваша половинка прежде, чем пуститься с этим человеком в путешествие.

Лев

Не ведитесь на широкие романтические жесты и не стремитесь одарить подарками нового партнера - сначала узнайте, что за человек перед вами и стоит ли он вашего внимания. Встреча с этим человеком нужна, чтобы научить вас замедляться и отдавать предпочтение конкретным действиям, а не пустым словам и обещаниям.

Вы научитесь наслаждаться медленно разгорающимся романом, который заставит вас делиться своими самыми глубокими частями себя. Помните, что нельзя полностью поддаваться чьим-то чарам, пока вы не оцените истинный характер человека, а не только его потенциал.

Весы

В любви всегда и все честно, поэтому Весам стоит приготовиться ко встрече со своей второй половинкой до конца 2023 года. Этот человек будет напоминать вам о всем хорошем, чего вы заслуживаете и о том, что вам разрешено воплощать подлинное "я", получая любовь. Вас ждет здоровая связь с родственной душой, который разделит ваши ценности.

Не пытайтесь угодить другим за счет собственного благополучия. В этом мире стоит говорить только правду. Стройте отношения с тем, с кем вы будете самим собой, а не тем, кем вы себя представляете. Вам нужен партнер, который будет видеть и любить вас полностью.