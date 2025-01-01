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Ці знаки Зодіаку зустрінуть своє щастя. Карти Таро обіцяють їм доленосний четвер

Таро-гороскоп на четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Уже в четвер, 2 січня, представники чотирьох знаків Зодіаку можуть зустріти людину, яка кардинально змінить їхнє життя. Таро-гороскоп обіцяє їм щасливі моменти, вони запам'ятаються надовго

Які знаки Зодіаку знайдуть те, що так давно шукали, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

Таро-гороскоп на 2 січня обіцяє вам дуже цікаві події. Цього дня ви можете познайомитися з людиною, яка подарує вам чимало радості. Не бійтеся впустити когось нового у своє життя, настав час повірити в диво і відпустити всі образи, їх варто залишити в минулому.

Рак

У четвер вам точно не варто піддаватися сумнівам, адже на вас чекає особливий день. Всесвіт готує для вас доленосні зміни, про які ви не пошкодуєте навіть через багато років після цього. Вам пощастить, не бійтеся обпектися.

Скорпіон

Таро-гороскоп радить вам налаштовуватися на хвилю змін. Цього дня на вашому порозі може опинитися людина, яку ви навряд чи думали побачити. Однак немає нічого поганого в тому, що ви познайомитеся з кимось особливим або ж відновите спілкування з кимось із минулого. І ця зустріч багато що змінить.

Телець

Ви зможете зустріти своє щастя. На 2 січня карти Таро обіцяють вам великий сюрприз, від якого вам не варто відмовлятися. Навіть якщо вам здається, що в четвер удача не на вашому боці. Просто довіртеся зіркам і ви зрозумієте, що вам пощастить.

До слова, раніше астролог назвала вдалі дати 2025 року.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить у перших числах січня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Astrotwins, Tarot.

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