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Ці знаки Зодіаку зможуть втерти носа всім ворогам. Карти Таро обіцяють їм казковий кінець тижня

Четвер 03 жовтня 2024 06:24
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Ці знаки Зодіаку зможуть втерти носа всім ворогам. Карти Таро обіцяють їм казковий кінець тижня Яким знакам Зодіаку незабаром дуже пощастить (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники чотирьох знаків Зодіаку нарешті повірять у свої сили. Таро-гороскоп обіцяє їм гучні перемоги та великі звершення.

Яким знакам Зодіаку чекати крутих новин та чарівних змін, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

Карти Таро обіцяють вам фантастичний кінець тижня. Ви зможете багато чого досягти, успіх "переслідуватиме" вас на кожному кроці. Втирайте носа всім ворогам і заздрісникам, не бійтеся осуду чи заздрості. Просто не підпускайте надто близько людей, які погано до вас ставляться.

Овен

Останні дні цього тижня будуть веселими та легкими. Але це не означає, що на вас не чекають великі перемоги. Ви зможете без особливих зусиль зірвати з неба всі зірки, головне повірити у свої сили. Пам'ятайте, що ви гідні найкращого, а люди, які переконують вас у протилежному, не заслуговують на вашу увагу.

Рак

Карти Таро обіцяють вам чудові новини. Вже до кінця тижня ви зрозумієте, що можете залишити у минулому всі проблеми. Крім того, у вас з'явиться шанс обійти конкурентів. Нехай вороги ковтають пил, рухайтеся вперед і не озирайтесь у минуле.

Діва

Наберіться терпіння, Всесвіт вас буде випробовувати. Не бійтеся проблем і перевірок на міцність, адже після них, вже до кінця тижня, на вас чекає особливий сюрприз. Ви зможете дуже високо злетіти та довести всім навколо, що саме ви гідні щастя.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у чотирьох знаків Зодіаку закінчиться "чорна" смуга.

Крім цього, нещодавно з'явився місячний календар стрижок на жовтень.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Astrofame, Your Tango.

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