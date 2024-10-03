Эти знаки Зодиака утрут нос всем врагам. Карты Таро сулят им сказочный конец недели
До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака наконец-то поверят в своим силы. Таро-гороскоп сулит им громкие победы и большие свершения.
Каким знакам Зодиака ждать крутых новостей и волшебных перемен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Водолей
Карты Таро сулят вам фантастический конец недели. Вы сможете многого добиться, удача будет "преследовать" вас на каждому шагу. Утрите нос всем врагам и завистникам, не бойтесь осуждения или зависти. Просто не подпускайте слишком близко людей, которые плохо к вам относятся.
Овен
Последние дни этой недели будут веселыми и легкими. Но это не значит, что вас не ждут большие победы. Вы сможете без особого труда сорвать с неба все звезды, главное поверить в свои силы. Помните, что вы достойны самого лучшего, а люди, которые убеждают вас в обратном, не достойны вашего внимания.
Рак
Карты Таро сулят вам прекрасные новости. Уже к концу недели вы поймете, что можете оставить в прошлом все проблемы. Кроме этого, у вас появится шанс обойти конкурентов. Пусть недруги глотают пыль, двигайтесь вперед и не оглядывайтесь в прошлое.
Дева
Наберитесь терпения, Вселенная будет вас испытывать. Не бойтесь испытаний и проверок на прочность, ведь после них, уже к концу недели, вас ждет особый сюрприз. Вы сможете очень высоко взлететь и доказать всем вокруг, что именно вы достойны счастья.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что у четырех знаков Зодиака закончится "черная" полоса.
Помимо этого, недавно появился лунный календарь стрижек на октябрь.
Во время написания материала были использованы источники: Astrofame, Your Tango.