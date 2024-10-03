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Эти знаки Зодиака утрут нос всем врагам. Карты Таро сулят им сказочный конец недели

Четверг 03 октября 2024 06:24
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Эти знаки Зодиака утрут нос всем врагам. Карты Таро сулят им сказочный конец недели Каким знакам Зодиака вскоре очень повезет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака наконец-то поверят в своим силы. Таро-гороскоп сулит им громкие победы и большие свершения.

Каким знакам Зодиака ждать крутых новостей и волшебных перемен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Карты Таро сулят вам фантастический конец недели. Вы сможете многого добиться, удача будет "преследовать" вас на каждому шагу. Утрите нос всем врагам и завистникам, не бойтесь осуждения или зависти. Просто не подпускайте слишком близко людей, которые плохо к вам относятся.

Овен

Последние дни этой недели будут веселыми и легкими. Но это не значит, что вас не ждут большие победы. Вы сможете без особого труда сорвать с неба все звезды, главное поверить в свои силы. Помните, что вы достойны самого лучшего, а люди, которые убеждают вас в обратном, не достойны вашего внимания.

Рак

Карты Таро сулят вам прекрасные новости. Уже к концу недели вы поймете, что можете оставить в прошлом все проблемы. Кроме этого, у вас появится шанс обойти конкурентов. Пусть недруги глотают пыль, двигайтесь вперед и не оглядывайтесь в прошлое.

Дева

Наберитесь терпения, Вселенная будет вас испытывать. Не бойтесь испытаний и проверок на прочность, ведь после них, уже к концу недели, вас ждет особый сюрприз. Вы сможете очень высоко взлететь и доказать всем вокруг, что именно вы достойны счастья.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что у четырех знаков Зодиака закончится "черная" полоса.

Помимо этого, недавно появился лунный календарь стрижек на октябрь.

Во время написания материала были использованы источники: Astrofame, Your Tango.

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