Ці знаки Зодіаку закриють важливий розділ у своєму житті: розірвуть стосунки або розлюблять

Овен

Не факт, що ви вже вирішили розлучитися із близькою людиною. Швидше за все, ви почали розуміти, що вам стало нецікаво з тим, хто зараз поряд з вами. І ви розумієте, що шансів на те, щоби змінити цю ситуацію, практично не залишилося. Ви намагалися, але це підливає ще більше масла у вогонь.

Бажання звільнитися від додаткового стресу зрозуміло, тому що ви й так уже багато на себе звалили. Протягом найближчого місяця ви зрозумієте, що єдине, чого вам не вистачає для спокою - це розібратися з людиною, з якою ви перебуваєте у стосунках. І до кінця листопада ви цю проблему вирішите.

Скорпіон

З перших днів листопада вас лякатиме почуття терміновості - начебто вам потрібно щось зробити негайно, але нічого не відбувається. Ви зараз перебуваєте в тій точці, де вам дуже потрібні зміни життя і єдиний спосіб створити щось нове - це позбутися чогось старого. І хоча вам не подобається думка, що ваш партнер по стосункам "старий", ви вже почали його асоціювати з минулим.

А вся річ у тому, що ваша близька людина не перейшла з вами в цей час і ви почали злитися, тому що відчуваєте її стримування від вашого руху вперед. А ще ви зрозуміли, що більше не можете впоратися з брехнею. У листопаді ви маєте всі шанси змінити цю ситуацію і поставити крапку у стосунках. Легким цей розрив не буде, але завдяки планетам ви не зазнаєте сильного стресу.

Козеріг

Розрив - це останнє, що ви хотіли зробити... Мільйон років тому, коли ви зустрілися з людиною, з якою зараз разом. І вам не хочеться розлучатися наприкінці року, але ви все ж таки це зробите. І з дуже простої причини - ви не хочете переносити невдалі стосунки до наступного року.

Ви не ладнаєте з партнером уже давно, відчуваєте, що більше несумісні у важливих сферах. І зараз ви розумієте, що готові покласти цьому кінець. Скористайтеся важливими датами 9 і 10 листопада - у ці дні ваша відверта розмова може пройти гладкіше.

Водолій

У листопаді 2023 року ви можете піти будь-яким шляхом - залишитися з людиною, яка вас дратує або закінчити це катування і почати все заново. Ви не любите змін, але ще більше вам не подобається почуватися нещасним. А не змінюючи ситуацію, ваше нещастя стане ще сильнішим.

Прийняти рішення про останню розмову буде досить легко, потрібно зрозуміти, чого саме ви хочете. Використовуйте Молодий місяць, і не варто цього дня просто нудитися і чекати, що все само по собі закінчиться. Використовуйте свою блискучу силу розуму і зосередьтеся на позитивному та здоровому результаті, який чекає на вас і вашого партнера. Просто побажайте йому й собі добра.