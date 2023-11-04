Эти знаки Зодиака закроют важную главу в своей жизни: разорвут отношения или разлюбят

Овен

Не факт, что вы уже решили расстаться с близким человеком. Скорее всего вы начали понимать, что вам стало неинтересно с тем, кто сейчас рядом с вами. И вы понимаете, что шансов на то, чтобы изменить эту ситуацию, практически не осталось. Вы пытались, но это подливает еще больше масла в огонь.

Желание освободиться от дополнительного стресса понятно, так как вы и так уже достаточно на себя взвалили. В течение ближайшего месяца вы поймете, что единственное, чего вам не хватает для покоя - это разобраться с человеком, с которым вы состоите в отношениях. И к концу ноября вы эту проблему решите.

Скорпион

С первых дней ноября вас будет пугать чувство срочности - как будто вам нужно что-то сделать немедленно, но ничего не происходит. Вы сейчас находитесь в той точке, где вам очень необходимы перемены жизни и единственный способ создать что-то новое - это избавиться от чего-то старого. И хотя вам не нравится мысль, что ваш партнер по отношениям "старый", вы уже начали его ассоциировать его с прошлым.

А все дело в том, что ваш близкий человек не перешел с вами в настоящее и вы начали злиться, так как чувствуете его сдерживание от вашего движения вперед. А еще вы поняли, что больше не можете справляться с ложью. В ноябре у вас есть все шансы изменить эту ситуацию и поставить точку в отношениях. Легким этот разрыв не будет, но благодаря планетам вы не испытаете сильного стресса.

Козерог

Расставание - это последнее, что вы хотели сделать… Миллион лет назад, когда вы встретились с человеком, с которым сейчас вместе. И вам не хочется расставаться в конце года, но вы все же это сделаете. И по очень простой причине - вы не хотите переносить неудачные отношения в следующий год.

Вы не ладите с партнером уже давно, чувствуете, что больше несовместимы в важных сферах. И сейчас вы понимаете, что готовы положить этому конец. Воспользуйтесь важными датами 9 и 10 ноября - в эти дни ваш откровенный разговор может пройти более гладко.

Водолей

В ноябре 2023 года вы можете пойти любым путем - остаться с человеком, который вас раздражает или закончить эту пытку и начать все заново. Вы не любите перемен, но еще больше вам не нравится чувствовать себя несчастным. А не меняя ситуацию, ваше несчастье станет еще сильнее.

Принять решение о последнем разговоре будет довольно легко, нужно лишь понять, чего именно вы хотите. Используйте Новолуние, и не стоит в этот день просто хандрить и ждать, что все само по себе закончится. Используйте свою блестящую силу разума и сосредоточьтесь на позитивном и здоровом результате, который ждет вас и вашего партнера. Просто пожелайте ему и себе добра.