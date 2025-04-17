UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ці знаки Зодіаку забудуть про невдачі: утруть носа всім ворогам

Гороскоп до кінця тижня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже днями, до кінця цього тижня, представники чотирьох знаків Зодіаку скажуть "бувай" всім проблем. Гороскоп обіцяє їм великі перемоги.

Які знаки Зодіаку втруть носа всім ворогам, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Близнюки

Ви швидко забуваєте про погане, але не завжди дозволяєте собі відчути перемогу. Цього тижня доля сама натякне, що ви - на першому місці. На вас чекає шанс вирішити питання, яке довго псувало ваші плани. Ваша сила не в агресії, а у гнучкості та вмінні діяти розумом - не емоціями. Не бійтеся успіху - ви на нього заслуговуєте.

Водолій

Вас могли списати з рахунків, але надто рано. До кінця тижня все складеться так, що ви опинитесь у центрі уваги, і це буде вашою перемогою. Люди згадають, хто тут головний, а ви зрозумієте, чому саме не варто втрачати віру в себе. Доля готує момент, коли на вас подивляться по-іншому. І смак перемоги вам точно сподобається.

Козоріг

Ви довго мовчали й спостерігали, але зараз - ваш тиждень. Не обов’язково кидатися в бій, достатньо сказати одне слово або зробити один вчинок, щоб ситуація змінилася. Вороги - або зникнуть, або сховаються, а те, що вас пригнічувало, вже не матиме сили. Залишайтеся зібраними - ваша перемога буде особливо помітною для тих, хто не вірив у ваш тріумф. Не соромтеся своїх успіхів.

Рак

Вас часто недооцінюють, але саме завдяки внутрішній витримці ви зараз входите в дуже сильну фазу. Те, над чим інші жартували або не вірили, почне працювати на вас. Вже до кінця тижня ви відчуєте, що позиція змінюється. Ви більше не боретеся за місце під сонцем, ви вже там, де хотіли бути. Насолоджуйтеся успіхом і не соромтеся своїх гучних перемог.

 

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Your Tango, Knowinsiders.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопГороскоп ТароАстрологія