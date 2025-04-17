Ці знаки Зодіаку забудуть про невдачі: утруть носа всім ворогам

Близнюки

Ви швидко забуваєте про погане, але не завжди дозволяєте собі відчути перемогу. Цього тижня доля сама натякне, що ви - на першому місці. На вас чекає шанс вирішити питання, яке довго псувало ваші плани. Ваша сила не в агресії, а у гнучкості та вмінні діяти розумом - не емоціями. Не бійтеся успіху - ви на нього заслуговуєте.

Водолій

Вас могли списати з рахунків, але надто рано. До кінця тижня все складеться так, що ви опинитесь у центрі уваги, і це буде вашою перемогою. Люди згадають, хто тут головний, а ви зрозумієте, чому саме не варто втрачати віру в себе. Доля готує момент, коли на вас подивляться по-іншому. І смак перемоги вам точно сподобається.

Козоріг

Ви довго мовчали й спостерігали, але зараз - ваш тиждень. Не обов’язково кидатися в бій, достатньо сказати одне слово або зробити один вчинок, щоб ситуація змінилася. Вороги - або зникнуть, або сховаються, а те, що вас пригнічувало, вже не матиме сили. Залишайтеся зібраними - ваша перемога буде особливо помітною для тих, хто не вірив у ваш тріумф. Не соромтеся своїх успіхів.

Рак

Вас часто недооцінюють, але саме завдяки внутрішній витримці ви зараз входите в дуже сильну фазу. Те, над чим інші жартували або не вірили, почне працювати на вас. Вже до кінця тижня ви відчуєте, що позиція змінюється. Ви більше не боретеся за місце під сонцем, ви вже там, де хотіли бути. Насолоджуйтеся успіхом і не соромтеся своїх гучних перемог.