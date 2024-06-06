Вважається, що представники чотирьох знаків Зодіаку рідко вживаються з ровесниками. У них набагато більше шансів побудувати по-справжньому міцні та щасливі стосунки зі старшим партнером.
Які знаки Зодіаку виходять заміж і одружуються з дорослішими обранцями, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Collective World .
Ці знаки Зодіаку не вживаються з ровесниками. Їм судилося знайти щастя з кимось старшим
У пошуках гармонії комфорту представники цього знака Зодіаку нерідко хочуть бачити поряд із собою зрілу та мудру людину. І якщо вони не знаходять цього у ровесниках, то стосунки з кимось старшим можуть принести їм щастя. У шлюбі зі "зрілим" партнером Раки відчувають себе коханими та розуміють, що їх цінують.
Цей знак Зодіаку нерідко називають найзрілішим і найвідповідальнішим. Його представники відчувають спокій і щастя поруч із тими, хто ставиться до життя з таким самим гострим почуттям справедливості. І найчастіше свою споріднену душу Козоріг знаходить не серед ровесників.
Представники цього знака Зодіаку можуть прагнути ідеальних стосунків, тому нерідко виявляються дуже вимогливими. А тому їм куди комфортніше будувати стосунки з дорослою людиною, яка буде відповідати всім "вимогам".
Глибокі стосунки, пошук ідеалу та надійного партнера - все це про Скорпіонів. Вони не мріють вести обранця за собою, часто їм потрібна надійна людина, яка не влаштовуватиме емоційні гойдалки. Також представники цього знаку Зодіаку мріють про партнера, поряд з яким їм буде спокійно, а тому вони звертають увагу на старших обранців.
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Крім цього, нещодавно стало відомо, що всього три знаки Зодіаку втілять у життя свої мрії.