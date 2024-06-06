Эти знаки Зодиака не уживаются с ровесниками. Им суждено найти счастье с кем-то постарше

Рак

В поисках гармонии комфорта представители этого знака Зодиака нередко хотят видеть рядом с собой зрелого и мудрого человека. И если они не находят этого в ровесниках, то отношения с кем-то постарше могут принести им счастье. В браке со "зрелым" партнером Раки чувствуют себя любимыми и понимают, что их ценят.

Козерог

Этот знак Зодиака нередко называют самым зрелым и самым ответственным. Его представители ощущают покой и счастья рядом с теми, кто относится к жизни с таким же острым чувством справедливости. И чаще всего свою родственную душу Козерог находит не среди ровесников.

Дева

Представители этого знака Зодиака могут стремиться к идеальным отношениям, а потому нередко оказываются очень требовательными. А потому им куда комфортнее строить отношения со взрослым человеком, который будет соответствовать всем "требованиям".

Скорпион

Глубокие отношения, поиск идеала и надежного партнера - все это о Скорпионах. Они не мечтают вести избранника за собой, часто им нужен надежный человек, который не будет устраивать эмоциональные качели. Также представители этого знака Зодиака мечтают о партнере, рядом с которым им будет спокойно, а потому они обращают внимание на избранников постарше.